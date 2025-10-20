У США жорстко накинулися на Трампа через поступки Кремлю: категорична заява

Після телефонної розмови з кремлівським правителем Володимиром Путіним 16 жовтня глава Білого дому Дональд Трамп відмовився постачати Україні ракети "Томагавк" в обмін на безпілотні технології. Це рішення викликало значну хвилю критики у Вашингтоні. Колишній полковник армії США Річард Вільямс, який раніше працював заступником директора оборонних інвестицій НАТО, підкреслив, що Путін майстерно маніпулює Трампом, затягуючи військову допомогу для України.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

Вільямс переконаний, що Кремль переконав Трампа не передавати Україні далекобійні ракети, даючи собі більше часу для продовження війни, яку фактично втрачає. Він також вважає, що пропозиція українського президента Зеленського обміняти безпілотні технології на ракети "Томагавк" є цілком логічною і справедливою.

Полковник зауважив, що навіть міністр оборони США Пітер Гегсет визнає ефективність українських безпілотників, які за три з половиною роки довели свою інноваційну перевагу, навіть порівняно з найкращими американськими зразками.

Рішення Трампа викликало різку реакцію не лише серед демократів, а й серед республіканців у Конгресі. Сенатор-демократ Річард Блументаль жорстко розкритикував президента США, звинувативши його у підриві обороноздатності України. Блументаль закликав негайно ухвалити двопартійний законопроєкт про санкції проти Росії.

За його словами, затягування допомоги Трампом сприяє Кремлю, дозволяючи продовжувати агресію. Сенатор додав, що швидке постачання "Томагавків" у поєднанні з санкціями від законодавців може значно ослабити військові можливості Росії та прокласти шлях до мирного врегулювання.

Раніше портал "Коментарі" писав, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 17 жовтня американський президент Дональд Трамп обговорював можливість надання гарантій безпеки як для Києва, так і для Москви.