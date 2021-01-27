В США зрителей рок-концерта поместили в защитные пузыри

Необычный прием для защиты зрителей на концерте придумали организаторы выступления американской рок-группы The Flaming Lips, который провели несмотря на карантинные ограничения.

Концерт в пузырях / фото ZIK

Необычное карантинное шоу прошло в Оклахома-Сити. Музыканты группы решили выступить перед живой публикой в отличие от большинства массовых мероприятий, которые на время карантина проходят в онлайн-режиме.

Для того чтобы обезопасить публику, каждого из присутствующих на концерте облекли в специальный защитный пузырь, который изолировал людей друг от друга.

Чтобы показать солидарность со своими фанатами, пришедшими на концерт, музыканты тоже забрались в изолирующие пузыри. Правда, во время концерта лидер группы покинул оболочку и вынес на сцену надувную надпись "Fuck You COVID-19".

К проведению концерта готовились тщательно. Перед выступлением артистов зрители входили в зал в масках и вставали в сдутые пузыри. Работники в зале запечатывали защитный пузырь и наполняли его воздухом. Согласно заявлением организаторов, кислород в пузыре рассчитан на дыхание трех людей в течение 70 минут. Каждому гостю также выдали индивидуальные вентилятор, бутылку воды, полотенце, чтобы вытирать образовавшийся в пузыре конденсат, и специальный флажок, с помощью которого можно подать сигнал обслуживающему персоналу.

Однако, медицинские специалисты скептически относятся к подобному способу защиты. По их мнению, герметичность пузыря и способ, которым удаляют потенциально опасный воздух достаточно сомнительны.





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