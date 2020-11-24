В Техасе нашли мертвым внука знаменитого миллиардера Пола Гетти

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Светлана Шкурупий
Несколько
дней назад в одном из номеров отеля города Сан-Антонио (на юге штата Техас)
было найдено тело 52-летнего Джона Гетти — внука знаменитого миллиардера Пола
Гетти, основателя компании Getty Oil Company.
Джон Гилберт Гетти
О
причине смерти мужчины пока не сообщается. На месте работали сотрудники
полиции, которые сейчас выясняют все обстоятельства происшествия.
У
52-летнего музыканта осталась дочь Айви.
Известно,
что Джон Гетти был одним из 14 внуков Пола Гетти — нефтяного магната, одного из
первых в истории долларовых миллиардеров. В 1966 году он попал в Книгу рекордов
Гиннесса, как самый богатый человек мира, его состояние составляло 1,2 млрд долларов.
Но
несмотря на свои возможности, Пол Гетти был достаточно скупым. В 1973 году в
Риме похитили его 16-летнего внука Джона Гетти III. Мошенники почти полгода
требовали от миллиардера заплатить выкуп в 17 млн долларов, но тот отказывался. Он аргументировал это тем, что у
него 14 внуков и, если заплатит за одного, то вскоре начнут похищать всех.
Преступники
пытались запугать Пола и прислали ему отрезанное ухо внука, затем снизили
выкуп до 3 млн долларов. Но миллиардер согласился выплатить всего 2,2 млн и 800
тысяч дал в долг своего сыну под 4% годовых. Когда мальчик был на свободе и
позвонил поблагодарить своего деда, тот не захотел подходить к телефону.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Лос-Анджелесе нашли мертвым пасынка Уитни Хьюстон.
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