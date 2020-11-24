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Главная Новости Мир США В Техасе нашли мертвым внука знаменитого миллиардера Пола Гетти
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В Техасе нашли мертвым внука знаменитого миллиардера Пола Гетти

Причина его смерти на данный момент неизвестна

сегодня, 10:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Несколько дней назад в одном из номеров отеля города Сан-Антонио (на юге штата Техас) было найдено тело 52-летнего Джона Гетти — внука знаменитого миллиардера Пола Гетти, основателя компании Getty Oil Company.

В Техасе нашли мертвым внука знаменитого миллиардера Пола Гетти

Джон Гилберт Гетти

О причине смерти мужчины пока не сообщается. На месте работали сотрудники полиции, которые сейчас выясняют все обстоятельства происшествия.

У 52-летнего музыканта осталась дочь Айви.

Известно, что Джон Гетти был одним из 14 внуков Пола Гетти — нефтяного магната, одного из первых в истории долларовых миллиардеров. В 1966 году он попал в Книгу рекордов Гиннесса, как самый богатый человек мира, его состояние составляло 1,2 млрд долларов.

Но несмотря на свои возможности, Пол Гетти был достаточно скупым. В 1973 году в Риме похитили его 16-летнего внука Джона Гетти III. Мошенники почти полгода требовали от миллиардера заплатить выкуп в 17 млн долларов, но тот отказывался. Он аргументировал это тем, что у него 14 внуков и, если заплатит за одного, то вскоре начнут похищать всех.

Преступники пытались запугать Пола и прислали ему отрезанное ухо  внука, затем снизили выкуп до 3 млн долларов. Но миллиардер согласился выплатить всего 2,2 млн и 800 тысяч дал в долг своего сыну под 4% годовых. Когда мальчик был на свободе и позвонил поблагодарить своего деда, тот не захотел подходить к телефону. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Лос-Анджелесе нашли мертвым пасынка Уитни Хьюстон.


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Источник: https://www.tmz.com/2020/11/23/john-gilbert-getty-heir-son-gordon-dead-dies/
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