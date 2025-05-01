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В Tesla ищут замену Маску: что произошло

По информации WSJ, совет директоров Tesla ищет нового гендиректора, который сменит Маска

1 мая 2025, 10:37
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Кравцев Сергей

Совет директоров компании Tesla начал поиск генерального директора, который сменит Илона Маска. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

В Tesla ищут замену Маску: что произошло

Илон Маск. Фото из открытых источников

Около месяца назад, когда акции Tesla обвалились на 3,38%, а активность Илона Маска в политической сфере вызывала все большее беспокойство, совет директоров компании начал серьезно рассматривать варианты его возможного преемника.

Осведомленные источники рассказали, что совет обратился к нескольким рекрутинговым агентствам, чтобы те помогли сформировать официальный процесс поиска нового генерального директора.

В компании сейчас непростые времена, нарастает напряжение, ведь продажи и прибыли снизились, а сам Маск значительную часть времени проводил в Вашингтоне. В этот период совет провел с ним встречу, во время которой члены подчеркнули необходимость возвращения к более активному участию в управлении компанией.

Как рассказывают источники, совет прямо заявил Маску, что он должен больше внимания уделять Tesla, и что это следует озвучить публично. Маск не возражал.

После того, как компания сообщила о снижении квартальной прибыли на 71%, Маск заявил инвесторам о своем намерении сосредоточиться на работе в Tesla.

"Начиная со следующего месяца, я буду посвящать Tesla гораздо больше своего времени", — сказал он во время телефонной конференции.

В то же время, несмотря на то, что Маск глотов больше времени уделять своему детищу, совет уже сосредоточил поиск на одной из ведущих фирм. Пока неясно, на каком этапе находится процесс и повлияло ли публичное обязательство Маска на планы совета. Также неизвестно, был ли Маск полностью осведомлен об этих поисках. На просьбу о комментарии изданию бизнесмен не отреагировал.

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Источник: https://www.wsj.com/business/autos/tesla-musk-ceo-search-board-0ce61af9?mod=hp_lead_pos1
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