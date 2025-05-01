В Tesla ищут замену Маску: что произошло

Совет директоров компании Tesla начал поиск генерального директора, который сменит Илона Маска. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

Илон Маск. Фото из открытых источников

Около месяца назад, когда акции Tesla обвалились на 3,38%, а активность Илона Маска в политической сфере вызывала все большее беспокойство, совет директоров компании начал серьезно рассматривать варианты его возможного преемника.

Осведомленные источники рассказали, что совет обратился к нескольким рекрутинговым агентствам, чтобы те помогли сформировать официальный процесс поиска нового генерального директора.

В компании сейчас непростые времена, нарастает напряжение, ведь продажи и прибыли снизились, а сам Маск значительную часть времени проводил в Вашингтоне. В этот период совет провел с ним встречу, во время которой члены подчеркнули необходимость возвращения к более активному участию в управлении компанией.

Как рассказывают источники, совет прямо заявил Маску, что он должен больше внимания уделять Tesla, и что это следует озвучить публично. Маск не возражал.

После того, как компания сообщила о снижении квартальной прибыли на 71%, Маск заявил инвесторам о своем намерении сосредоточиться на работе в Tesla.

"Начиная со следующего месяца, я буду посвящать Tesla гораздо больше своего времени", — сказал он во время телефонной конференции.

В то же время, несмотря на то, что Маск глотов больше времени уделять своему детищу, совет уже сосредоточил поиск на одной из ведущих фирм. Пока неясно, на каком этапе находится процесс и повлияло ли публичное обязательство Маска на планы совета. Также неизвестно, был ли Маск полностью осведомлен об этих поисках. На просьбу о комментарии изданию бизнесмен не отреагировал.

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