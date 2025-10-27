В Тихом океане по неизвестным причинам разбились вертолет и истребитель армии США

Американский авианосец в Южно-Китайском море за полчаса потерял вертолет и истребитель: обе машины упали в воду во время рутинной миссии. По данным США, никто из членов экипажа не пострадал, причины происшествий еще расследуются.

В Тихом океане по неизвестным причинам разбились вертолёт и истребитель армии США

Точные координаты катастроф вертолета MH-60R Sea Hawk и истребителя F/A-18F Super Hornet Военно-морские силы США не раскрыли.

Авианосец USS Nimitz регулярно действует в Южно-Китайском море, где вооруженные силы США стремятся обеспечить свободу судоходства и контролировать международные торговые маршруты. Регион считается геополитически спорным: Китай претендует почти на все Южно-Китайское море, хотя о своих правах на отдельные районы также заявляют Филиппины, Вьетнам, Малайзия, Тайвань и Бруней.

Тревожное движение в Балтийском море: уже несколько дней прямо у входа в Любекскую бухту стоит российский десантный корабль – под наблюдением немецкой морской полиции и военно-морского флота.

По данным газеты Kieler Nachrichten, "Александр Шабалин", 112-метровый танкодесантный корабль ВМФ России, бросил якорь к востоку от острова Фемарн. Судно прибыло туда в воскресенье – его сопровождали патрульный корабль Bamberg Федеральной полиции Германии и датский сторожевой катер. Вульф Винтерхофф, представитель полиции в Бад-Брамштедте, сообщил BILD:

"Мы внимательно следим за кораблем. Он имеет право находиться там, потому что стоит вне немецких территориальных вод". "Шабалин" уже несколько месяцев курсирует по Балтике — вблизи танкерных маршрутов или мест, где фиксировались инциденты с беспилотниками в датском воздушном пространстве. Bamberg уже сталкивался с этим кораблем всего несколько недель назад.