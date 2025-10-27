Американський авіаносець у Південно-Китайському морі за півгодини втратив гелікоптер і винищувач: обидві машини впали у воду під час рутинної місії. За даними США, ніхто із членів екіпажу не постраждав, причини подій ще розслідуються.

У Тихому океані з невідомих причин розбилися гелікоптер і винищувач армії США

Точні координати катастроф вертольота MH-60R Sea Hawk і винищувача F/A-18F Super Hornet Військово-морські сили США не розкрили.

Авіаносець USS Nimitz регулярно діє у Південно-Китайському морі, де збройні сили США прагнуть забезпечити свободу судноплавства та контролювати міжнародні торгові маршрути. Регіон вважається геополітично спірним: Китай претендує майже на все Південно-Китайське море, хоча про свої права на окремі райони також заявляють Філіппіни, В'єтнам, Малайзія, Тайвань та Бруней.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що тривожний рух у Балтійському морі: вже кілька днів просто біля входу в Любекську бухту стоїть російський десантний корабель — під наглядом німецької морської поліції та військово-морського флоту.

За даними газети Kieler Nachrichten, "Александр Шабалін", 112-метровий танкодесантний корабель ВМФ Росії, кинув якір на схід від острова Фемарн. Судно прибуло туди в неділю — його супроводжували патрульний корабель Bamberg Федеральної поліції Німеччини та датський сторожовий катер. Вульф Вінтерхофф, представник поліції у Бад-Брамштедті, повідомив BILD:

"Ми уважно стежимо за кораблем. Він має право перебувати там, тому що стоїть за межами німецьких територіальних вод". "Шабалін" вже кілька місяців курсує Балтикою — поблизу танкерних маршрутів або місць, де фіксувалися інциденти з безпілотниками в датському повітряному просторі. Bamberg вже стикався з цим кораблем лише кілька тижнів тому.