Опросы свидетельствуют, что поддержка президента Украины Владимира Зеленского среди американских избирателей Дональда Трампа снова растет после того, как в начале года она снизилась до критически низкого уровня.

Фото: из открытых источников

Как сообщает The Wall Street Journal, в марте 2022 года 67% избирателей Трампа относились к Зеленскому положительно. Однако из-за российской дезинформации, критики в адрес Трампа и собственных ошибок Зеленского этот показатель снизился до 19% к марту 2025 года.

Сейчас, по данным WSJ, изменение коммуникационной стратегии Зеленского способствовало более чем удвоению его рейтинга среди избирателей Трампа за последние семь месяцев.

"С июня опрос, проведенный Ukraine Freedom Project, показал рост поддержки военной помощи Украине на 22% среди религиозных консерваторов и на 18% среди республиканцев, еженедельно посещающих церковь. Наш же опрос республиканцев на праймериз в октябре показал, что 78% тех, кто положительно относится к Украине, — также.

По данным WSJ, благодаря более стратегической коммуникации Зеленского республиканцы четко понимают, кто мешает дипломатии Трампа. В результате примерно 64% респондентов считают Путина главным препятствием для прекращения конфликта, тогда как только 13% возлагают ответственность на Зеленского.

Действия Путина также помогли республиканцам осознать реальную угрозу России. Так, 92% избирателей-республиканцев на праймериз выразили обеспокоенность из-за вторжения российских беспилотников в Европу, а 76% — из-за возможных ударов России или Китая по США с помощью дронов.

Для закрепления успеха Зеленскому важно продолжать демонстрировать результаты и активно освещать их в консервативных медиа. Только 11% республиканских избирателей считают, что Украина победит, не узнав о конкретных украинских успехах.

