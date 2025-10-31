У Трампа вразили зміною ставлення до допомоги Україні: вражаючі деталі

Опитування свідчать, що підтримка президента України Володимира Зеленського серед американських виборців Дональда Трампа знову зростає після того, як на початку року вона впала до критично низького рівня.

Як повідомляє The Wall Street Journal, у березні 2022 року 67% виборців Трампа ставилися до Зеленського позитивно. Однак через російську дезінформацію, критику на адресу Трампа та власні помилки Зеленського цей показник знизився до 19% до березня 2025 року.

Зараз, за даними WSJ, зміна комунікаційної стратегії Зеленського сприяла більш ніж подвоєнню його рейтингу серед виборців Трампа за останні сім місяців.

"З червня опитування, проведене Ukraine Freedom Project, показало зростання підтримки військової допомоги Україні на 22% серед релігійних консерваторів та на 18% серед республіканців, які щотижня відвідують церкву. Наше ж опитування республіканців на праймеріз у жовтні показало, що 78% тих, хто позитивно ставиться до Зеленського, також підтримують військову допомогу Україні", — зазначає видання.

За даними WSJ, завдяки більш стратегічній комунікації Зеленського республіканці чітко розуміють, хто стоїть на заваді дипломатії Трампа. Внаслідок цього приблизно 64% респондентів вважають Путіна головною перешкодою для припинення конфлікту, тоді як лише 13% покладають відповідальність на Зеленського.

Дії Путіна також допомогли республіканцям усвідомити реальну загрозу з боку Росії. Так, 92% виборців-республіканців на праймеріз висловили стурбованість через вторгнення російських безпілотників в Європу, а 76% — через можливі удари Росії або Китаю по США за допомогою дронів.

Для закріплення успіху Зеленському важливо продовжувати демонструвати результати та активно висвітлювати їх у консервативних медіа. Лише 11% республіканських виборців вважають, що Україна переможе, не дізнавшись про конкретні українські успіхи.

