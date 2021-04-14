В тюрьме умер организатор крупнейшей в истории финансовой пирамиды

14 апреля в тюрьме США скончался бывший инвестор Берни Мейдофф, отбывавший 150-летний срок за организацию крупнейшей в мировой истории финансовой пирамиды.

Берни Мейдофф (фото из открытых источников)

Сообщается, что смерть наступила по естественным причинам. 29 апреля Мейдоффу должно было исполниться 83 года.

Бернард Мейдофф на протяжении 40 лет считался одним из самых надежных инвесторов и финансистов на Западе. Madoff Investment Securities приносила своим многочисленным клиентам стабильный годовой доход в размере не менее 12−13%. Берни основал компанию в 1960 году. Ему доверяли знаменитости, крупные и мелкие фирмы, банки, хедж-фонды.

На фоне глобального финансового кризиса, который потряс мир осенью того же года, несколько крупных инвесторов Madoff Investment Securities обратились к Берни с просьбой возвратить им в полном размере сделанные ими вклады. Мейдоффу нужно было вернуть им примерно 7 миллиардов долларов. Согласно финансовой отчетности, на тот момент у его компании в обороте находилось более 17 миллиардов долларов.

10 декабря 2008 года Бернард признался своим сыновьям Эндрю и Марку, что денег у него нет.

Напомним, Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) выбрало компанию Firefly Aerospace украинского бизнесмена Максима Полякова. Компания будет выполнять задание по доставке на Луну научного и технологического оборудования. Сумма контракта составит 93,3 миллиона долларов. Об этом сообщил официальный сайт NASА.

Согласно заявлению, Firefly Aerospace займется отправкой техники, которая будет исследовать грунт, тепловые свойства спутника, магнитные поля. Оборудование также будут использовать для тестирования новых технологий забора лунного грунта.

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