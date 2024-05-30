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Ткачик Олеся
Русофильская парочка в составе советника по нацбезопасности Джейка Саливана и главы ЦРУ Уильяма Бернса снова начинает очень нервничать, отмечает политолог Тарас Загородний.
США
По словам эксперта, рушатся их сказки о "ядерной эскалации", которую им скармливали россияне.
По его мнению, Украина должна сохранять свою тактику. По его словам, Киев не должен волновать беспокойство Саливана и Бернса, которые снова хотят спасти Россию.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по информации The Washington Post, Соединенные Штаты опасаются , что недавние удары украинских беспилотников по российским системам раннего ядерного предупреждения могут дестабилизировать ситуацию. Издание отмечает, что Соединенные Штаты выразили опасения по поводу возможных последствий таких атак, поскольку они "могут серьезно обеспокоить Москву". Кроме того, известно, что Вашингтон выразил Киеву свою обеспокоенность в связи с двумя попытками атаковать радиолокационные станции, обеспечивающие противовоздушную оборону и предупреждение ядерных пусков со стороны Запада.
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