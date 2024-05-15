В Украине сложная ситуация: в Пентагоне сделали заявление о наступлении России на Харьков

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Slava Kot
Россияне в мае начали активно наступать на Харьковщину, что привело к эвакуации нескольких тысяч человек из региона. В Пентагоне считают, что Россия воспользовалась ситуацией с задержкой оружия США и подготовилась к активным военным действиям на востоке Украины.
Спикер Пентагона генерал Патрик Райдер. Фото из открытых источников
Спикер Пентагона Пат Райдер во время брифинга в Министерстве обороны США заявил, что украинские военные пытаются остановить наступление российских сил в Харьковской области.
Также Пат Райдер указал, что одной из причин, почему россияне пошли в наступление на Харьковском направлении, стало отсутствие помощи от США.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в американском Институте изучения войны была замечена новая тактика российских сил во время наступления на Харьков. Россияне не заходят вглубь и пытаются создать "буферные зоны", куда идут небольшими группами, а затем объединяются в более мощные ударные группировки.
Также "Комментарии" писали о том, что США признали ошибку с задержкой помощи, приведшей к потерям на войне в Украине.
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