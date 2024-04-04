В Украину прибыла делегация США: может ли это повлиять на ускорение оказания помощи

В Украину прибыли представители Комиссии по Национальной оборонной стратегии Соединенных Штатов Америки. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Делегация США в Украине. Фото: Офис президента Украины

На Банковой отметили, во время встречи с делегатами были обсуждены массированные воздушные атаки со стороны Российской Федерации на энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины с использованием ракет, "Шахедов" и КАБ.

В частности, украинская сторона акцентировала, что, прежде всего, Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны, увеличении количества артиллерии и дальнобойного оружия. Поэтому решение Палаты представителей Конгресса о помощи Украине крайне важно.

"Очень важно, что наши нации вместе. Ваш визит – это еще один сигнал мощной поддержки со стороны Соединенных Штатов", – заявил руководитель Офисе президента Андрей Ермак.

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