Прекратится ли пауза в помощи Украине: что ждать от США в ближайшее время

Чем ближе вторая неделя апреля, когда Конгресс США выйдет с каникул, тем больше тумана касательно того, что же будет с помощью Украине. По информации Politico, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон придумал новую сомнительную схему предоставления такой поддержки. А в Белом доме уже дали понять, что президент Джо Байден не подпишет законопроект, включающий "нововведения" от Джонсона, среди которых – предоставление Украине части помощи в виде кредита. Мол, спикер должен поставить на голосование вариант, уже проголосованный Сенатом, включающий безвозмездную помощь Украине, Израилю, Индо-Тихоокеанский регион. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" своими прогнозами касательно того, чего нам ожидать от американского парламента в обозримом будущем.

США. Фото: из открытых источников

Американцы заинтересованы в том, чтоб Украина продолжала борьбу

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов рассуждает так:

Из-за нехватки необходимых вооружений, боеприпасов. Это может создать критическую ситуацию". "Думаю, внешняя помощь будет поддержана конгрессменами. Ведь в ней заинтересованы не только Украина, но и Европа, сами США и их союзники. Как ранее подчеркнул президент Зеленский, без американской помощи украинским войскам придется медленно, но отступать

Эксперт уверен, что американцы заинтересованы в том, чтоб Украина продолжала борьбу. Соответственно, поясняет он, через незначительный период времени ситуацию на фронте необходимо стабилизировать. Чем США в ближайшее время и собираются заняться, прогнозирует Виктор Савинов.

"Сколько именно нам выделят, сказать пока сложно, – отмечает он. – Но помощь точно будет значительной. И она позволит ВСУ, как минимум, полностью стабилизировать ситуацию на фронте. С перспективами перейти в наступление к концу лета".

США не могут себе позволить не помогать Украине

Кандидат наук по госуправлению Юрий Гаврилечко напоминает, что у демократов сейчас большинство в Сенате. И, как минимум, до января следующего года, президентская администрация тоже за Демократической партией. Так что полномочий хватает, чтоб без поддержки республиканцев, провести через Сенат любой законопроект.

Но есть еще нижняя палата – Палата представителей, где небольшое большинство у республиканцев. Правда, в этом самом большинстве присутствуют внутренние течения, далеко не всегда согласные друг с другом.

И любые заявления что республиканцев, что демократов, следует рассматривать именно в контексте года выборов, – поясняет Юрий Гаврилечко. – Еще в феврале спикер Палаты представителей Майк Джонсон и его коллеги-республиканцы заявили, что готовят свой вариант законопроекта о помощи Украине. И есть вероятность, что после 9 апреля мы увидим некое соревнование проектов. Возможно, новые варианты от республиканцев и демократов. Возможно, некий консенсусный вариант". "Ко всему прочему, в США идет активная фаза президентской кампании

США не могут себе позволить не помогать Украине, акцентирует эксперт. Потому что в таком случае они будут выглядеть слабыми для всех своих союзников. Что, опять-таки, в период президентской гонки – непозволительно.

Следует понимать, что тот же лендлиз, которым Украина, к сожалению, не воспользовалась, является тем же кредитом. И неудивительно, что обсуждается вариант помощи в таком виде. Другое дело — когда и в какой форме это станет возможным. Если речь о некой вариации лендлиза — это очень хорошо", – считает Юрий Гаврилечко. "Что касается варианта с кредитом

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