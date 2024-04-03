Прекратится ли пауза в помощи Украине: что ждать от США в ближайшее время

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Кравцев Сергей
Чем ближе вторая неделя апреля, когда Конгресс США выйдет с каникул, тем больше тумана касательно того, что же будет с помощью Украине. По информации Politico, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон придумал новую сомнительную схему предоставления такой поддержки. А в Белом доме уже дали понять, что президент Джо Байден не подпишет законопроект, включающий "нововведения" от Джонсона, среди которых – предоставление Украине части помощи в виде кредита. Мол, спикер должен поставить на голосование вариант, уже проголосованный Сенатом, включающий безвозмездную помощь Украине, Израилю, Индо-Тихоокеанский регион. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" своими прогнозами касательно того, чего нам ожидать от американского парламента в обозримом будущем.
США. Фото: из открытых источников
Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов рассуждает так:
Эксперт уверен, что американцы заинтересованы в том, чтоб Украина продолжала борьбу. Соответственно, поясняет он, через незначительный период времени ситуацию на фронте необходимо стабилизировать. Чем США в ближайшее время и собираются заняться, прогнозирует Виктор Савинов.
Кандидат наук по госуправлению Юрий Гаврилечко напоминает, что у демократов сейчас большинство в Сенате. И, как минимум, до января следующего года, президентская администрация тоже за Демократической партией. Так что полномочий хватает, чтоб без поддержки республиканцев, провести через Сенат любой законопроект.
Но есть еще нижняя палата – Палата представителей, где небольшое большинство у республиканцев. Правда, в этом самом большинстве присутствуют внутренние течения, далеко не всегда согласные друг с другом.
США не могут себе позволить не помогать Украине, акцентирует эксперт. Потому что в таком случае они будут выглядеть слабыми для всех своих союзников. Что, опять-таки, в период президентской гонки – непозволительно.
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