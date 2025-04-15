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В Вашингтоне начинают осознавать, что наделали: тысячи туристов отказываются ехать в США

США начали терять иностранных туристов из-за собственной враждебности

сегодня, 15:27
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Кравцев Сергей

Казна США недополучит миллиарды долларов из-за сокращения иностранного туризма и бойкота американских товаров в нынешнем году. Инвестиционный банк Goldman Sachs оценивает потенциальные потери в худшем сценарии в 0,3% ВВП, или около $90 миллиардов.

В Вашингтоне начинают осознавать, что наделали: тысячи туристов отказываются ехать в США

Туристы в США. Фото из открытых источников

В прошлом году иностранцы потратили в США рекордные $254 миллиарда.

Однако уже в марте 2025 года количество иностранных туристов, прибывавших в США самолетами, уменьшилось почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по данным американского агентства по международной торговле (ITA).

Есть и другие не такие явные признаки сокращения туризма. В отчете Бюро статистики труда о потребительских ценах от 10 апреля сообщается о падении цен на авиабилеты, отели и аренду автомобилей. Экономисты Goldman Sachs и HSBC Holdings Plc считают, что весомую роль в этом, вероятно, сыграло понижение спроса, в том числе со стороны иностранных туристов.

Еще одной из причин, почему многие туристы отказываются от поездок в США есть усиление пограничного контроля. Другие отказываются от поездок в США из-за геополитической напряженности и экономической неопределенности.

Больше всего заметно уменьшение количества туристов из Канады после того, как президент Дональд Трамп ввел пошлины против этой страны. Бронирования рейсов из Канады в США уменьшились на 70% к сентябрю по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Европейские бронирования на лето в отелях Accor (одна из самых больших гостиничных сетей мира) в США также уменьшились на 25%.

Эти факторы накладываются на другие экономические проблемы, повышающие риск рецессии в США в 2025 году.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-15/us-economy-is-set-to-lose-billions-as-foreign-tourists-stay-away
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