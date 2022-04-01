В Вашингтоне рассказали, сколько военных Россия уже потеряла в Украине

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Кравцев Сергей
Потери российской армии в войне против Украины перевалил уже за 10 тысяч убитыми. При этом США выступают з дипломатическое урегулирование конфликта в Украине, но Кремль не подает сигналов, что готов на такой шаг. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью изданию "Настоящее временя" заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.
Виктория Нуланд. Фото: из открытых источников
Заместитель госсекретаря США отметила, в войне против Украины погибло уже более 10 тысяч российских военных. При этом российское руководство еще не до конца осознало, насколько сильна и боеспособна украинская армия. При этом для всех уже очевидно, что Россия несет огромные потери в этой войне против Украины.
При этом Нуланд уточнила, пока Россия не пойдет на то, чтобы прекратить огонь и боевые действия в Украине ни о каком дипломатическом урегулировании не может идти речь.
Отметим, ежедневно Генштаб ВСУ обновляет данные о потерях российской армии в Украине. На сегодняшний день в Украине оценивают российские потери в живой силе в около 17 500 военнослужащих.
Читайте на портале "Комментарии" — в Генштабе ВСУ сообщили – враг частично отводит войска с киевского направления. При этом оккупанты, отступая в сторону Беларуси или России увозят с собой награбленное в Украине. Вслед за колоннами военной техники направляются колонны гражданских автомобилей и украденным имуществом.
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