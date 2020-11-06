В Висконсине американец расстрелял полицейских

Волна насилия, которая прокатилась по США в связи с убийством полицейским темнокожего гражданина, получает свои отголоски. То тут, то там, в Америке вспыхивают стычки с правоохранителями, которые иногда перерастают в серьезные столкновения. Так, очередной инцидент противостоянию полиции произошел в штате Висконсин.

Так, два патрульных офицера прибыли на вызов о ДТП. Однако, вместо законопослушных виновников аварии, полицейские натолкнулись на серию выстрелов в них. Подозреваемый в нападении на полицейских сумел скрыться. В данный момент силы правоохранителей брошены на розыск вооруженного мужчины, который посмел выстрелить в представителей власти.

Отмечается, что раненых полицейских оперативно доставили в больницу, врачи сообщает, что угрозы их жизням нет.

Как сообщал портал "Комментарии", Полиция Джексона, штат Миссисипи, просит жителей подключить свои "умные" дверные звонки к центру наблюдения в реальном времени, чтобы бороться с преступностью. Мэр города заявил, что видеопотоки будут просмотрены только в том случае, если в этом районе было совершено преступление. Ранее глава штаба кандидата в президенты Америки Дональда Трампа Билл Степьен заявил о требовании пересчитать голоса в одном из ключевых американских штатов Висконсине.

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