В законопроекте о помощи Украине будут "сюрпризы": Джонсон сделал интригующее заявление

Законопроект, включающий помощь Украине, начнет продвижение уже после того, какая Палата представителей Соединенных Штатов Америки (США) вернется с каникул. В том же числе он может включать "некоторые важные нововведения". Как передает портал "Комментарии", об этом заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, пишет "The Hill".

Майк Джонсон. Фото: из открытых источников

Джонсон заявил, что он работал в течение текущего рабочего периода над разработкой пакета, который планирует вынести на голосование после завершения каникул у Палаты представителей.

"Послушайте, что мы должны сделать в эпоху разделенного правительства — исторически так сложилось, что мы должны строить консенсус. Если мы хотим продвинуть какую-то партийную меру, мне нужен каждый член парламента, буквально. А некоторые вещи должны быть двухпартийными", — рассказал Джонсон.

Спикер Палаты представителей добавил, что, когда речь идет о дополнениях, необходимо работать над достижением консенсуса. Среди "важных нововведений", как пример, Джонсон привел возможность предоставления кредита Украине. По его словам, эта идея приобрела популярность и позволит успокоить консерваторов.

В том же числе спикер Палаты представителей упомянул о законе "REPO for Ukrainians Act", который уполномочивает главу Белого дома арестовать российские активы и передать их Украине для борьбы с российской агрессией.

"Закон о REPO, знаете, если мы сможем использовать арестованные активы российских олигархов, чтобы позволить украинцам бороться с ними, это просто чистая поэзия. Даже Трамп (Дональд Трамп, бывший президент США, — ред.) говорил о кредитной концепции, где ... мы не просто предоставляем иностранную помощь. Мы устанавливаем такие отношения, чтобы они могли вернуть ее нам, когда придет время", — добавил спикер.

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