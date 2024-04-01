В законопроекте о помощи Украине будут "сюрпризы": Джонсон сделал интригующее заявление

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Кравцев Сергей
Законопроект, включающий помощь Украине, начнет продвижение уже после того, какая Палата представителей Соединенных Штатов Америки (США) вернется с каникул. В том же числе он может включать "некоторые важные нововведения". Как передает портал "Комментарии", об этом заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, пишет "The Hill".
Майк Джонсон. Фото: из открытых источников
Джонсон заявил, что он работал в течение текущего рабочего периода над разработкой пакета, который планирует вынести на голосование после завершения каникул у Палаты представителей.
Спикер Палаты представителей добавил, что, когда речь идет о дополнениях, необходимо работать над достижением консенсуса. Среди "важных нововведений", как пример, Джонсон привел возможность предоставления кредита Украине. По его словам, эта идея приобрела популярность и позволит успокоить консерваторов.
В том же числе спикер Палаты представителей упомянул о законе "REPO for Ukrainians Act", который уполномочивает главу Белого дома арестовать российские активы и передать их Украине для борьбы с российской агрессией.
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