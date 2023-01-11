"Вагнеровцев" обвиняют в экстремизме. Теперь в Африке

Соединенные штаты Америки обвинили российскую частную военную компанию (ЧВК) "Вагнер", которую поддерживает Кремль, во вмешательстве во внутренние дела африканских стран и "повышении вероятности роста насильственного экстремизма" в регионе Сахель, где происходит все больше атак и ухудшается ситуация, пишут "Комментарии".



США обвинили "Группу Вагнера"

Заместитель посла США в ООН Ричард Миллз на заседании Совета Безопасности ООН по Западной Африке и Сахеле выступил с критикой в адрес "вагнеровцев ", обвинив ПИК в неспособности справиться с угрозой экстремизма, лишение стран их ресурсов, нарушение прав человека и создание угроз безопасности миротворцев и персонала ООН.

Миллз заявил, что США глубоко озабочены гуманитарным и политическим кризисом в Сахеле и кризисом в сфере безопасности, что приводит к "резкому росту силы и влиянию насильственного экстремизма. По его словам, проблема нуждается в "решении на основе демократического управления".

"Мы также серьезно обеспокоены откатом от демократии во всем регионе и призываем к возвращению демократически избранного правительства, возглавляющего гражданские силы", – добавил дипломат.

Политический советник представительства Франции в ООН Исис Жаро-Дарно согласилась с Миллзом, заявив, что "модель", используемая наемниками ППК "Вагнера", доказала свою "полную неэффективность в борьбе с терроризмом".

Как ранее писали "Комментарии", российское руководство активно использует ПИК "Вагнера" не только на войне против Украины. Все чаще фиксирую появление боевиков в Африке и Европе. Наемники выполняют две задачи. Первая – подавлять антироссийские, антикремлевские настроения. Вторая – защищать интересы Москвы в горнодобывающей промышленности. В Белом доме озабочены тем, что российские боевики набирают вес в тех странах, с которыми США имеют хорошие партнерские отношения. Наемники ПИК увеличили количество сделок в Мали, ЦАР и Сербии. Вашингтон внимательно наблюдает за тем, как ведут себя русские боевики в ЦАР и Сербии.

США уже приняли меры против "Вагнера", в частности лидер ПИК Евгений Пригожин попал под санкции. Однако в ближайшее время Штаты должны ввести дополнительные финансовые ограничения.

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