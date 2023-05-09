Вашингтон готовит новый пакет военной помощи для Украины: что в него войдет

Во вторник, 9 мая 2023 года, США объявят о предоставлении нового масштабного пакета военной поддержки Украины. Речь идет о помощи на общую сумму 1,2 миллиарда долларов. По информации "Associated Press", новый пакет военной помощи профинансируют за средства инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative).

Украина - США. Фото: из открытых источников

Отмечается, что в отличие от американского оборудования, оружия и боеприпасов, которые чаще отправляются в Украину со складов Пентагона, чтобы их можно было быстро доставить, средства этого фонда должны быть потрачены в течение ближайших месяцев или даже лет на обеспечение будущих потребностей Украины в сфере безопасности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Источники "АР" рассказали, что в новый пакет вооружения войдут системы противовоздушной обороны Hawk, зенитные боеприпасы и беспилотники для противовоздушной обороны. Кроме того, Штаты предоставят Украине артиллерию, ракеты, спутниковые снимки и профинансируют текущее техническое обслуживание и запасные части для различного вооружения.

С учетом нового пакета помощи, военная помощь США Украине с начала российского полномасштабного вторжения достигнет почти 37 миллиардов долларов.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия продолжает активно атаковать Украину ракетами и дронами. Тем временем Главное управление разведки Минобороны Украины предупреждает, что спецслужбы страны-агрессора могут устроить к сакральному для РФ 9 мая провокации, причем, направленные против российского же гражданского населения. Ранее сообщилось, что на территории Брянской и Курской областей могут устроить имитацию захвата заложников с переодеванием в форму украинских военных. О чем говорят последние действия страны-агрессора? Откуда такая зависимость от "сакральных дат" и такая тяга к провокациям и вообще имитации процессов? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



