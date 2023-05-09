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Вашингтон готовит новый пакет военной помощи для Украины: что в него войдет

С учетом нового пакета помощи, военная помощь США Украине с начала российского полномасштабного вторжения достигнет почти 37 миллиардов долларов

сегодня, 07:40
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Автор:

Кравцев Сергей

Во вторник, 9 мая 2023 года, США объявят о предоставлении нового масштабного пакета военной поддержки Украины. Речь идет о помощи на общую сумму 1,2 миллиарда долларов. По информации "Associated Press", новый пакет военной помощи профинансируют за средства инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative). 

Вашингтон готовит новый пакет военной помощи для Украины: что в него войдет

Украина - США. Фото: из открытых источников

Отмечается, что в отличие от американского оборудования, оружия и боеприпасов, которые чаще отправляются в Украину со складов Пентагона, чтобы их можно было быстро доставить, средства этого фонда должны быть потрачены в течение ближайших месяцев или даже лет на обеспечение будущих потребностей Украины в сфере безопасности.


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Источники "АР" рассказали, что в новый пакет вооружения войдут системы противовоздушной обороны Hawk, зенитные боеприпасы и беспилотники для противовоздушной обороны. Кроме того, Штаты предоставят Украине артиллерию, ракеты, спутниковые снимки и профинансируют текущее техническое обслуживание и запасные части для различного вооружения.

С учетом нового пакета помощи, военная помощь США Украине с начала российского полномасштабного вторжения достигнет почти 37 миллиардов долларов.

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Источник: https://apnews.com/article/ukraine-weapons-funding-security-war-russia-d27594b9b26beff6bcee4b7a2ec8424b
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