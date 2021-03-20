Вашингтон и Москва: конфронтация или игра на публику

Пикировка заявлениями между президентами США и РФ (Байден назвал Путина "убийцей" и пообещал, что Россия ответит за вмешательство в американские выборы, Путин предложил Байдену "продолжить дискуссию" онлайн и подчеркнул, что "кто как обзывается, сам так называется"; Белый дом заявил, что Байден позже вернутся к вопросу о переговорах с президентом России Владимиром Путиным, поскольку ранее разговор между лидерами стран уже состоялся). Чего ждать дальше? Пойдут ли Вашингтон и Москва на дальнейшую конфронтацию – или всё это игра на публику?



Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Директор Международного института политической философии Виктор Савинов с сожалением отмечает, что большинство людей не понимают современных дискурсов.

"Один из них – публичная политика (один из главных терминов политологии). То, что варится на политической кухне – и то, что известно широкой аудитории, это разные вещи. И так было испокон веков, со времен античности, — подчеркивает Виктор Савинов. — Но когда глава одного из мощнейших государств в мире называет лидера другого не менее мощного государства, "убийцей", это серьезно. Как серьезно и то, что происходит сейчас в мире. Новороссийские десантники проводят учения в Крыму. По обе стороны линии соприкосновения на Донбассе увеличивается количество войск. Весь Черноморский флот покинул базы. В Черном море, которое сейчас патрулируют шесть подводных лодок РФ, вошел американский ракетный крейсер Monterey ("Монтерей"). В Средиземном море американский разведывательный самолет гоняется за российской подлодкой, а та идет на встречу с итальянским фрегатом. Итальянский авианосец Conte di Cavour ("Конте ди Кавур") перевооружается американскими истребителями 5-го поколения. Из Сирии идет обстрел территории Турции…"

По мнению Виктора Савинова, возможно, Байден, резко говоря о Путине и вообще России, таким образом дает сигнал, что пора бы остановится. Что геополитическое противостояние опасно приблизилось к красной линии.

"Будем надеяться, что Байден и Путин в ближайшее время всё же созвонятся и попытаются решать, как отодвинуть мир от этой опасной черты", резюмирует директор Международного института политической философии.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политолог Михаил Погребинский отмечает: "Это был первый шаг к саморазоблачению Байдена, демонстрации его неадекватности. Всё большее число американцев будет смеяться над своим президентом. Начнутся переговоры в Конгрессе как у Байдена отнять ядерную кнопку и т.п. Это не игра на публику, это — повышение ставок на внешнем контуре, чтобы отыграть пару очков на внутреннем. Это напоминает мне кавалерийский наскок Зеленского на каналы и лично на Медведчука в надежде отвлечь внимание от внутренних провалов (вакцинация, тарифы, земля, стадион им. Бандеры и Шухевича и пр)".

Да и на внешнем контуре, по мнению Михаил Погребинского, это повышение ставок ставит мировых лидеров в ситуацию "с кем вы мастера культуры", чтобы наклонить тех, кто готов наклонятся.

" Ведь США поставили задачу — объединить все "демократические страны" против стран с авторитарными режимами. Китайцы в Анкоридже уже ответили госсекретарю США Блинкену — с позиции силы — разговаривайте со своей женой или Зеленским. Ничего экстраординарного ожидать не стОит, если, конечно, наши бравые ребята не решат, что теперь можно решить проблему Донбасса военным путем. Надеюсь, что хватит здравого смысла и этого не произойдет", — резюмирует Михаил Погребинский.

Доктор политических наук Валентин Якушик, размышляя о вопросе касательно "статуса текста" недавнего месседжа президента США Джозефа Байдена президенту России Владимиру Путину, отмечает, что по форме это якобы экспромт, неожиданный искрений ответ на столь же "неожиданный" вопрос известного журналиста (из президентского пула): "А не убийца ли Путин?".

По мнению Виктора Якушика, упакованное в этот псевдоэкспромт глубинное смысловое послание российскому президенту и российской политической элите может быть в развёрнутом виде сформулировано примерно так: "Владимир Путин для нынешнего руководства США не является достойным и легитимным партнёром по переговорам и партнёром в глобальной политике. Руководство США хочет иметь дело с другим, более покладистым и менее амбициозным лидером России. Во взаимоотношениях с Российской Федерацией важнейшими средствами и методами политики будут внеправовые экстерриториальные санкции, а также глобально координируемые следственные действия, не предполагающие равноправного процессуального участия сторон, обвиняемых в противоправных действиях, и использование западных судебных механизмов, как и систем формирования общественного мнения, подобных тем, которые противостояли Дональду Трампу".

А послание для американской общественности, по словам эксперта, выглядит примерно так: "Президент-демократ будет проводить жёсткую линию в отношении Российской Федерации. Продление Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) – это не уступка России, а часть реальной политики защиты американских интересов. Возможная компромиссная энергетическая политика в Европе также будет базироваться на защите реальных интересов США".

Ответ же Владимира Путина ("Кто как обзывается, тот сам так называется") означает, по мнению Валентина Якушика, готовность предъявить США большой список официальных обвинений в противозаконных действиях, приведших к массовой гибели людей и к страданиям народов. А вызов Джозефа Байдена на открытые глобальные теледебаты – не только показ готовности поспорить о том, кто есть кто в этом мире, но и показать геополитические модели, альтернативные однополярному миру.

"Чего ждать дальше? Конфронтация будет усиливаться, — прогнозирует эксперт. — Но у неё есть свои пределы. Ведь руководству США необходимо ещё стабилизировать ситуацию внутри своей страны. А Россия будет двигаться к углублению стратегического союза с Китаем и пытаться подготовить внутренние реформы. В нынешнем виде она представляет собой довольно хрупкий социально-экономический субъект, хотя и провозглашающий амбициозные цели проведения суверенной глобальной политики. Россию ждут серьёзные потрясения, которые будут результатом и внутренних напряжений, и целенаправленной политики внешних конкурентов и оппонентов".

Напомним, в Белом Доме прокомментировали слова президента США Джо Байдена, который заявил, что президент России Владимир Путин является убийцей.

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