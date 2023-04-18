Вашингтон ответил на обвинения президента Бразилии в поощрении войны

Белый дом подверг критике заявление президента Бразилии Луиса Инасио Лула да Силвы во время поездки в Китай, что Соединенные Штаты Америки поощряют войну в Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби обвинил президента Бразилии в "пропаганде" тезисов России и Китая. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Sky News".

Белый дом. Фото: из открытых источников

Джон Кирби назвал точку зрения бразильского лидера "просто ошибочной".

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"Господин Лула повторяет российскую и китайскую пропаганду в своих высказываниях", — отметил Джон Кирби.

Отметим, президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва, который ранее призывал украинскую власть отказаться от Крыма ради прекращения войны, выступил с новыми "мирными" инициативами. Аккурат после визита в Китай. Теперь он призывает международное сообщество "убедить" президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина договариваться. О чём говорят усилившиеся "миротворческие" порывы лидеров ряда стран? Какие риски и возможности для Украины возникают из-за тех же предложений да Силвы о создании группу стран для посредничества в прекращении войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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