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Вашингтон ответил на обвинения президента Бразилии в поощрении войны

В Белом доме назвали точку зрения президента Бразилии ошибочной

сегодня, 07:20 comments1683
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Автор:

Кравцев Сергей

Белый дом подверг критике заявление президента Бразилии Луиса Инасио Лула да Силвы во время поездки в Китай, что Соединенные Штаты Америки поощряют войну в Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби обвинил президента Бразилии в "пропаганде" тезисов России и Китая. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Sky News".

Вашингтон ответил на обвинения президента Бразилии в поощрении войны

Белый дом. Фото: из открытых источников

Джон Кирби назвал точку зрения бразильского лидера "просто ошибочной".                                                                     


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"Господин Лула повторяет российскую и китайскую пропаганду в своих высказываниях", — отметил Джон Кирби.

Отметим, президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва, который ранее призывал украинскую власть отказаться от Крыма ради прекращения войны, выступил с новыми "мирными" инициативами. Аккурат после визита в Китай. Теперь он призывает международное сообщество "убедить" президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина договариваться. О чём говорят усилившиеся "миротворческие" порывы лидеров ряда стран? Какие риски и возможности для Украины возникают из-за тех же предложений да Силвы о создании группу стран для посредничества в прекращении войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия может напасть еще на одну страну.

Также издание "Комментарии" сообщало – Китай продолжает демонстрировать поддержку России – что за этим стоит.




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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-putins-attempt-to-stop-draft-dodgers-shows-russias-longer-term-approach-nine-killed-in-rocket-attack-12541713
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