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Вашингтон снял санкционный прицел с Москвы: в Сенате требуют срочных ответов от Трампа

Два влиятельных демократа заявили: Россия месяцами избегает новых ограничений, пока администрация Трампа делает ставку на переговоры

13 августа 2026, 12:38
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Кравцев Сергей

В Сенате США потребовали от администрации Дональда Трампа объяснить, почему Вашингтон фактически прекратил вводить новые санкции против России. С соответствующим обращением к государственному секретарю Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту выступили сенаторы Элизабет Уоррен и Кристофер Кунс.

Вашингтон снял санкционный прицел с Москвы: в Сенате требуют срочных ответов от Трампа

Сенат США. Фото: из открытых источников

Как сообщает Reuters, законодатели обратили внимание на то, что адресные ограничения против российских структур и лиц, помогающих Москве обходить санкционный режим, не вводились уже около 17 месяцев. Последний крупный пакет США приняли в октябре 2025 года — тогда под санкции попали крупнейшие российские нефтяные компании "Роснефть" и "Лукойл".

Уоррен и Кунс считают, что тот пакет оказался скорее исключением, чем началом последовательного давления на Кремль. По их мнению, Россия тем временем продолжает использовать схемы для обхода ограничений и получает возможности поддерживать свою военную машину.

В Минфине США в ответ напомнили о санкциях против российского нефтяного сектора и заявили, что администрация продолжит принимать решения с учетом национальной безопасности и стремления добиться мирного завершения войны. В Госдепартаменте от возможных комментариев о новых санкциях отказались.

Сенаторы также напомнили Бессенту его слова в феврале, когда он объяснял санкционную паузу необходимостью дождаться развития переговоров. Однако, как отмечают Уоррен и Кунс, США продолжали вводить ограничения против Ирана и Кубы даже на фоне контактов с этими странами.

Особенно остро звучит их ссылка на заявление Рубио в мае о том, что российско-украинские переговоры фактически не продвигаются. Теперь законодатели требуют до 28 августа объяснить, почему санкционная политика в отношении Москвы не была возобновлена.

По их мнению, новые ограничения могли бы стать дополнительным рычагом давления на Кремль и усилить позиции Вашингтона в попытках добиться справедливого мира для Украины.

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Источник: https://www.reuters.com/world/us/senators-press-rubio-bessent-lack-counter-evasion-sanctions-russia-2026-08-12/
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