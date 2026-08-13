Вашингтон зняв санкційний приціл із Москви: у Сенаті вимагають термінових відповідей від Трампа

У Сенаті США вимагали від адміністрації Дональда Трампа пояснити, чому Вашингтон фактично припинив запроваджувати нові санкції проти Росії. З відповідним зверненням до державного секретаря Марка Рубіо та міністра фінансів Скотта Бессента виступили сенатори Елізабет Уоррен та Крістофер Кунс.

Сенат США Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Reuters, законодавці звернули увагу на те, що адресні обмеження проти російських структур та осіб, які допомагають Москві обходити санкційний режим, не запроваджувалися вже близько 17 місяців. Останній великий пакет США ухвалили у жовтні 2025 року — тоді під санкції потрапили найбільші російські нафтові компанії "Роснефть" та "Лукойл".

Уоррен і Кунс вважають, що цей пакет виявився скоріше винятком, ніж початком послідовного тиску на Кремль. На їхню думку, Росія тим часом продовжує використовувати схеми для обходу обмежень та отримує можливості підтримувати свою військову машину.

У Мінфіні США у відповідь нагадали про санкції проти російського нафтового сектора і заявили, що адміністрація продовжить приймати рішення з урахуванням національної безпеки та прагнення домогтися мирного завершення війни. У Держдепартаменті від можливих коментарів щодо нових санкцій відмовилися.

Сенатори також нагадали Бессенту його слова у лютому, коли він пояснював паузу санкцій необхідністю дочекатися розвитку переговорів. Проте, як зазначають Уоррен і Кунс, США продовжували запроваджувати обмеження проти Ірану та Куби навіть на тлі контактів із цими країнами.

Особливо гостро звучить їхнє посилання на заяву Рубіо у травні про те, що російсько-українські переговори фактично не просуваються. Тепер законодавці вимагають до 28 серпня пояснити, чому санкційну політику щодо Москви не було відновлено.

На їхню думку, нові обмеження могли б стати додатковим важелем тиску на Кремль та посилити позиції Вашингтона у спробах досягти справедливого світу для України.

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