Соединенные Штаты проиграли войну России, которую они вели с помощью своих военных, дипломатов и спецслужб, об этом заявил скандальный американский журналист Такер Карлсон в интервью конспирологу Алексу Джонсу. При этом он утверждает, что якобы такими действиями Вашингтон попросту уничтожил Украину.

Такер Карлсон

Карлсон утверждает, что Вашингтон вел против РФ войну, используя Пентагон, Госдеп и даже ЦРУ. Но, добавил скандальный журналист, в итоге он потерпел "сокрушительное поражение". Впрочем, по его мнению, якобы политики в США еще этого не поняли.

При этом он утверждает, что действия Соединенных Штатов против РФ якобы никогда не были связаны с Украиной. По его мнению, Вашингтон никогда не волновали ни сотни тысяч убитых украинцев, ни сама Украина.

Он добавил, что своими действиями Штаты уничтожили Украину и теперь она будет заселена выходцами из стран так называемого третьего мира.

Карлсон заявил, что Вашингтон якобы переоценил свои силы в войне против РФ и теперь ему якобы придется смириться с этим и переиграть ситуацию назад, а также скорректировать свои ожидания.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что американский журналист и ведущий Такер Карлсон заявил, что российский диктатор Владимир Путин не его враг. Вместо этого, он раскритиковал Украину, которую назвал источником безумия, дестабилизирующего Запад. Карлсон заявил, что в Америке есть лишь небольшая группа "сумасшедших", которые хотят избавиться от Путина, в частности, к таким он отнес бывшую заместительницу Государственного секретаря США по политическим вопросам в администрации Байдена Викторию Нуланд.



