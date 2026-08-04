Вашингтон ударил по российской армии: США наконец-то приняли важное решение

Соединенные Штаты расширили санкционное давление на Россию, введя новые ограничения против подразделений Вооруженных сил РФ, структур Министерства обороны и ряда физических лиц. Причиной стало нарушение Закона США о нераспространении оружия массового поражения в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA). Об этом сообщил Государственный департамент США.

США. Фото: из открытых источников

Хотя санкции официально вступили в силу еще 24 июля, публично о них американские власти объявили только 4 августа.

В обновленный санкционный перечень вошли сразу несколько ключевых российских военных структур. Среди них – Сухопутные войска РФ, Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны, Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов, а также 1061-й центр материально-технического обеспечения.

Кроме того, ограничения введены против компаний "Гидеон Альфа" и ООО "Интернешнл Инвест Компани", включая их дочерние предприятия, подразделения и возможных правопреемников.

Персональные санкции затронули пятерых граждан России – Андрея Гусева, Андрея Косолапова, Владислава Морозика, Александра Приходько и Сергея Цыбарева. В список также включены граждане Малайзии, Северной Кореи, Тайваня, Сирии и Ирана, которых американские власти считают причастными к деятельности, подпадающей под действие закона INKSNA.

Согласно новым ограничениям, федеральным ведомствам США запрещено закупать у фигурантов санкционного списка любые товары, технологии или услуги, заключать с ними контракты, предоставлять финансовую или иную государственную поддержку, продавать продукцию военного назначения и выдавать экспортные лицензии.

Новые меры стали очередным сигналом о том, что Вашингтон намерен усиливать давление на российский военно-промышленный комплекс и международные сети, которые, по оценке американской стороны, способствуют распространению чувствительных военных технологий.

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