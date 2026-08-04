Вашингтон ударив по російській армії: США нарешті ухвалили важливе рішення

Сполучені Штати розширили санкційний тиск на Росію, запровадивши нові обмеження проти підрозділів Збройних сил РФ, структур Міністерства оборони та низки фізичних осіб. Причиною стало порушення Закону США про нерозповсюдження зброї масової поразки щодо Ірану, Сирії та Північної Кореї (INKSNA). Про це повідомив Державний департамент США.

США. Фото: із відкритих джерел

Хоча санкції офіційно набули чинності ще 24 липня, публічно про них американська влада оголосила лише 4 серпня.

До оновленого санкційного переліку увійшли одразу кілька ключових російських військових структур. Серед них – Сухопутні війська РФ, Головне ракетно-артилерійське управління Міноборони, Управління перспективних міжвидових досліджень та спеціальних проектів, а також 1061 центр матеріально-технічного забезпечення.

Крім того, обмеження введені проти компаній "Гідеон Альфа" та ТОВ "Інтернешнл Інвест Компані", включаючи їхні дочірні підприємства, підрозділи та можливі правонаступники.

Персональні санкції торкнулися п'ятьох громадян Росії – Андрія Гусєва, Андрія Косолапова, Владислава Морозика, Олександра Приходька та Сергія Цибарєва. До списку також включені громадяни Малайзії, Північної Кореї, Тайваню, Сирії та Ірану, яких американська влада вважає причетною до діяльності, що підпадає під дію закону INKSNA.

Згідно з новими обмеженнями, федеральним відомствам США заборонено закуповувати у фігурантів списку санкцій будь-які товари, технології чи послуги, укладати з ними контракти, надавати фінансову або іншу державну підтримку, продавати продукцію військового призначення та видавати експортні ліцензії.

Нові заходи стали черговим сигналом про те, що Вашингтон має намір посилювати тиск на російський військово-промисловий комплекс та міжнародні мережі, які за оцінкою американської сторони сприяють поширенню чутливих військових технологій.

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