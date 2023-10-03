Важное сообщение из США для Украины: Путин ошибается

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отреагировала на заявления Кремля, в которых звучало, что усталость Запада от Украины будет расти. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Фото с открытых источников

В США приняли временный бюджет, однако в него не включили финансовую помощь для Украины. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что это признаки того, что Запад устает от войны в Украине, а потому будет отправлять все меньше оружия и средств для поддержки украинцев.

На такие слова из Москвы отреагировали в Белом доме, где анонсировали выделение нового пакета финансовой помощи.

"За Украиной стоит сильная, очень мощная международная коалиция. Если Путин думает, что он переживет нас, он ошибается", — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер и добавила, что в скором времени "храбрый народ Украины" получит новую финансовую помощь.

По ее словам, новый пакет финансовой помощи поступит Украине до конца недели.

Напомним, что, несмотря на отсутствие в бюджете США помощи Украине, Пентагон имеет еще 5,4 млрд долларов, которые были выделены для финансовых нужд Украины еще в прошлом году. По оценкам экспертов, этих средств хватит Соединенным Штатам для выделения помощи Украине в течение шести месяцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что секретарь СНБО Данилов назвал шаг США, который станет для Путина большой радостью.

Также "Комментарии" писали о президенте США Джо Байдене, сделавшем заявление о новом бюджете Соединенных Штатов, где нет помощи для Украины. По словам американского президента, обе палаты поддерживают Украину, поэтому вскоре на рассмотрение поступит отдельный проект по финансовой помощи Украине.