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Важное сообщение из США для Украины: Путин ошибается

В Белом доме ответили на заявления России по поводу усталости Запада и уменьшения финансовой помощи для Украины.

сегодня, 09:15 comments1174
Автор:
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Slava Kot
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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отреагировала на заявления Кремля, в которых звучало, что усталость Запада от Украины будет расти. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

Важное сообщение из США для Украины: Путин ошибается

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Фото с открытых источников

В США приняли временный бюджет, однако в него не включили финансовую помощь для Украины. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что это признаки того, что Запад устает от войны в Украине, а потому будет отправлять все меньше оружия и средств для поддержки украинцев.


На такие слова из Москвы отреагировали в Белом доме, где анонсировали выделение нового пакета финансовой помощи.

"За Украиной стоит сильная, очень мощная международная коалиция. Если Путин думает, что он переживет нас, он ошибается", — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер и добавила, что в скором времени "храбрый народ Украины" получит новую финансовую помощь.

По ее словам, новый пакет финансовой помощи поступит Украине до конца недели.

Напомним, что, несмотря на отсутствие в бюджете США помощи Украине, Пентагон имеет еще 5,4 млрд долларов, которые были выделены для финансовых нужд Украины еще в прошлом году. По оценкам экспертов, этих средств хватит Соединенным Штатам для выделения помощи Украине в течение шести месяцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что секретарь СНБО Данилов назвал шаг США, который станет для Путина большой радостью.

Также "Комментарии" писали о президенте США Джо Байдене, сделавшем заявление о новом бюджете Соединенных Штатов, где нет помощи для Украины. По словам американского президента, обе палаты поддерживают Украину, поэтому вскоре на рассмотрение поступит отдельный проект по финансовой помощи Украине.



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Источник: https://www.politico.com/news/2023/10/02/ukraine-war-funding-00119496
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