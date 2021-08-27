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Ведущая BBC Лиза Шоу умер после прививки вакциной AstraZeneca

Причиной смерти указали кровоизлияние в мозг

сегодня, 01:55
Автор:

Ольга Чародий

44-летняя радиоведущая Лиза Шоу, которая работала на BBC Radio Newcastle, умерла после того, как сделала прививку против коронавируса вакциной AstraZeneca. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Ведущая BBC Лиза Шоу умер после прививки вакциной AstraZeneca

Лиза Шоу - фото из открытых источников

Причиной смерти указали кровоизлияние в мозг, который был вызван сгустком крови (тромбом). Это произошло через три недели после того, как Шоу сделала первую прививку против коронавируса вакциной AstraZeneca. Она умерла в больнице Royal Victoria еще в мае.

Следователи рассказали, что 44-летнюю Шоу госпитализировали после того, как врачи, которым она жаловалась на головную боль, обнаружили, что у нее было кровоизлияние в мозг.

Впервые на головную боль Лиза пожаловалась через несколько дней после того, как сделала первую дозу прививки против коронавируса. В результате ей пришлось поехать в больницу, чтобы попросить о неотложной помощи. Там у нее обнаружили тромб. Оттуда ее перевели в больницу Royal Victoria, где ей сделали несколько процедур, чтобы снизить внутричерепное давление.

По словам паталогоанатома Туомо Полвикоски, к вакцинации Шоу была абсолютно здоровой. По его мнению, клинические данные свидетельствуют о том, что смерть действительно спровоцировала вакцина. В общем, в Великобритании, зарегистрировано 72 смертельных случая после того, как 24,8 миллиона британцев получили по первой дозе вакцины против коронавируса от AstraZeneca.

Напомним, пациентам с хроническими болезнями прививки от коронавируса необходимы. Они не имеют противопоказаний к этой процедуре. Иначе может случиться так, что эти больные могут переболеть коронавирусом в более тяжелой форме.Вместе с тем есть определенные ограничения, о которых должны знать больные, страдающие от онкологии. Об этом сообщает национальное Министерство здравоохранения. Чтобы не заболеть новой  болезнью, обязательные прививки нужно сделать пациентам, которые страдают от бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, чтобы в дальнейшем не подвергать свою жизнь смертельной опасности. Пациенты, которые лечатся от онкологических заболеваний, как утверждают медики, сложно переносят ковид. 




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Источник: https://www.theguardian.com/media/2021/aug/26/bbc-presenter-lisa-shaw-died-of-astrazeneca-covid-vaccine-complications-coroner-finds
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