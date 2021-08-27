Ведущая BBC Лиза Шоу умер после прививки вакциной AstraZeneca

44-летняя радиоведущая Лиза Шоу, которая работала на BBC Radio Newcastle, умерла после того, как сделала прививку против коронавируса вакциной AstraZeneca. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Лиза Шоу - фото из открытых источников

Причиной смерти указали кровоизлияние в мозг, который был вызван сгустком крови (тромбом). Это произошло через три недели после того, как Шоу сделала первую прививку против коронавируса вакциной AstraZeneca. Она умерла в больнице Royal Victoria еще в мае.

Следователи рассказали, что 44-летнюю Шоу госпитализировали после того, как врачи, которым она жаловалась на головную боль, обнаружили, что у нее было кровоизлияние в мозг.

Впервые на головную боль Лиза пожаловалась через несколько дней после того, как сделала первую дозу прививки против коронавируса. В результате ей пришлось поехать в больницу, чтобы попросить о неотложной помощи. Там у нее обнаружили тромб. Оттуда ее перевели в больницу Royal Victoria, где ей сделали несколько процедур, чтобы снизить внутричерепное давление.



По словам паталогоанатома Туомо Полвикоски, к вакцинации Шоу была абсолютно здоровой. По его мнению, клинические данные свидетельствуют о том, что смерть действительно спровоцировала вакцина. В общем, в Великобритании, зарегистрировано 72 смертельных случая после того, как 24,8 миллиона британцев получили по первой дозе вакцины против коронавируса от AstraZeneca.

Напомним, пациентам с хроническими болезнями прививки от коронавируса необходимы. Они не имеют противопоказаний к этой процедуре. Иначе может случиться так, что эти больные могут переболеть коронавирусом в более тяжелой форме.Вместе с тем есть определенные ограничения, о которых должны знать больные, страдающие от онкологии. Об этом сообщает национальное Министерство здравоохранения. Чтобы не заболеть новой болезнью, обязательные прививки нужно сделать пациентам, которые страдают от бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, чтобы в дальнейшем не подвергать свою жизнь смертельной опасности. Пациенты, которые лечатся от онкологических заболеваний, как утверждают медики, сложно переносят ковид.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!