Венгерское общество в США не принимает Орбана. Он вынужден возить с собой «свиту»

Как сообщил Тибор Томпа, по информации руководителей венгерских общин в США, Виктора Орбана они не воспринимают. Дело в том, что венгерская диаспора – это потомки людей, которые в свое время пережили Венгерское восстание 1956 года. В это время российские танки въехали в страну. Как следствие, подчеркнул Томпа, венгерские общины в Соединенных Штатах не являются симпатиками Орбана, который отмечается дружбой с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Орбан и Трамп

Более того, говорит Томпа, никто из венгерских общин в Соединенных Штатах не принимает и не хочет принимать Виктора Орбана.

"А там есть уважаемые сенаторы, представители Палаты представителей и т.д. Орбан вообще вынужден с собой привозить определенную "свиту",

– заявил Томпа.

При этом, по его информации, даже окружение Трампа никак не комментирует возможную встречу с Орбаном.

Кроме того, Томпа добавил, что эта встреча во Флориде больше нужна собственно Орбану ради своего пиара, чем Трампу. Дело в том, добавляет венгр, что премьер изолирован в Европе, там никто не хочет с ним говорить о так называемых "мирных инициативах" по поводу войны Украины и России. При этом, добавил эксперт, собственно, многие венгры внутри страны критикуют такую позицию своего главы правительства.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что вроде бы венгерский премьер Виктор Орбан должен встретиться с республиканцем Дональдом Трампом во Флориде. В Будапеште заявили, что венгерский премьер намерена обсудить с бывшим президентом США так называемые мирные инициативы в войне России против Украины. Орбан убежден, что Украина не сможет выиграть войну, а РФ также не сможет воевать против всего Запада.