Венс цинично похвастался новым "достижением" США по отношению к Украине: озвучено шокирующее заявление
Венс цинично похвастался новым "достижением" США по отношению к Украине: озвучено шокирующее заявление

Вице-президент США с гордостью заявил, что администрация Трампа остановила оказание помощи Украине

15 апреля 2026, 09:00
Клименко Елена

США больше не финансируют военную поддержку Украины, и это решение действующей администрации рассматривается как одно из ее ключевых достижений. Такую позицию озвучил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс во время публичного выступления.

По его словам, нынешний Белый дом считает принципиальным шагом отказ от прямого финансирования войны. Он подчеркнул, что Вашингтон изменил подход к поддержке Киева и теперь переводит часть ответственности на европейских партнеров.

"Мы сказали Европе: если хотите покупать оружие – можете, но США больше не покупают и не отправляют его в Украину", – заявил Венс.

Отдельно должностное лицо ранее высказывало мнение, что переговорный процесс между Украиной и Россией якобы демонстрирует определенный прогресс. Он отметил, что обсуждение сейчас сосредоточено даже на деталях территориального характера.

"Речь идет о торговле за несколько квадратных километров территории в одном или другом направлении", — отмечал вице-президент, комментируя характер переговоров.

Кроме того, Вэнс раскритиковал европейских лидеров, заявив, что их действия недостаточны для завершения войны в Украине. По его мнению, Европа должна активнее вовлекаться в урегулирование конфликта и распределение ответственности.

Также во время визита в Будапешт 8 апреля он сделал ряд политических заявлений, в частности, назвал "скандальными" высказывания президента Украины Владимира Зеленского относительно премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Венс повторил позицию венгерской стороны, обвинив Киев в якобы попытках влиять на внутреннюю политику Венгрии из-за вопросов поставок энергоресурсов и предвыборных процессов.

Портал "Комментарии" уже писал, что экономист, политик и бывший заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов высказался о возможном сценарии вооруженной агрессии России против одной из стран Балтии. По его мнению, Кремль может продолжать политику давления на государства НАТО, испытывая их обороноспособность не только в Балтийском регионе, но и шире всего альянса.



