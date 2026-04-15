Венс цинічно похвалився новим "досягненням" США щодо України: озвучено шокуючу заяву

США більше не фінансують військову підтримку України, і це рішення чинної адміністрації розглядається як одне з її ключових досягнень. Таку позицію озвучив віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс під час публічного виступу.

За його словами, нинішній Білий дім вважає принциповим кроком відмову від прямого фінансування війни. Він наголосив, що Вашингтон змінив підхід до підтримки Києва і тепер перекладає частину відповідальності на європейських партнерів.

"Ми сказали Європі: якщо хочете купувати зброю – можете, але США більше не купують і не відправляють її в Україну", — заявив Венс.

Окремо посадовець раніше висловлював думку, що переговорний процес між Україною та Росією нібито демонструє певний прогрес. Він зазначав, що обговорення зараз зосереджене навіть на деталях територіального характеру.

"Йдеться про торг за кілька квадратних кілометрів території в одному чи іншому напрямку", — зазначав віцепрезидент, коментуючи характер перемовин.

Крім того, Венс розкритикував європейських лідерів, заявивши, що їхні дії є недостатніми для завершення війни в Україні. На його думку, Європа має активніше долучатися до врегулювання конфлікту та розподілу відповідальності.

Також під час візиту до Будапешта 8 квітня він зробив низку політичних заяв, зокрема назвав "скандальними" висловлювання президента України Володимира Зеленського щодо прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Венс повторив позицію угорської сторони, звинувативши Київ у нібито спробах впливати на внутрішню політику Угорщини через питання постачання енергоресурсів і передвиборчі процеси.

