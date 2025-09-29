Вэнс неожиданно сделал РФ врагом в войне: озвучена поразительная причина

Вице-президент США Джей Ди Венс резко высказался в отношении России, отказавшейся от переговоров с Украиной и Соединенными Штатами, а также поднял вопрос о возможной поставке Киеву ракет Tomahawk. По словам генерала армии, бывшего главы Службы внешней разведки Николая Маломужа, эти жесткие заявления имеют под собой основательную подготовку, осуществленную украинской стороной, сумевшей изменить позицию американских политиков в отношении Москвы. Маломуж также рассмотрел возможные сценарии, которые помогут Украине и ее западным союзникам одержать победу.

Фото: из открытых источников

Генерал подчеркнул, что немаловажную роль сыграли прямые контакты украинской делегации с Дональдом Трампом, американскими военными, сенаторами и политиками Республиканской партии. Благодаря этим связям удалось донести до Трамп масштабы угрозы, которую представляет Россия, а также ее роль в формировании глобального противостояния между США и странами, такими как Китай, Индия, Иран и Северная Корея.

Маломуж подчеркнул, что необходимо показать Трампу угрожающие США стратегические риски и одновременно продемонстрировать потенциальные выгоды от геополитической поддержки Украины. Сам Трамп после встречи с Владимиром Зеленским отметил, что Украина близится к победе, назвав Россию "бумажным тигром" и подчеркнув значительные экономические потери страны-агрессорки из-за войны.

Среди ключевых рекомендаций убедить Китай, который является важным союзником России, повлиять на Москву, чтобы остановить боевые действия и двигаться к миру. Кроме того, США должны усилить военную помощь Украине, передав современное оружие, в частности, ракеты Tomahawk и ATACMS, которые помогут удержать преимущество на фронте и ослабить врага.

Еще одним важным шагом является усиление финансового давления на Россию из-за новых санкций, а также экономического давления на Китай и Индию, чтобы уменьшить их закупки российских энергоресурсов. Маломуж подчеркнул, что экономические связи Китая с США, Канадой, Европой и Великобританией настолько тесны, что совместные усилия могут привести к серьезному кризису в китайской экономике.

Как уже писали "Комментарии", украинские подразделения добились продвижения в Сумской области, говорится в последнем отчете Американского института изучения войны (ISW).