Віцепрезидент США Джей Ді Венс різко висловився щодо Росії, яка відмовилася від переговорів з Україною та Сполученими Штатами, а також порушив питання про можливе постачання Києву ракет Tomahawk. За словами генерала армії, колишнього голови Служби зовнішньої розвідки Миколи Маломужа, ці жорсткі заяви мають під собою ґрунтовну підготовку, здійснену українською стороною, яка зуміла змінити позицію американських політиків щодо Москви. Маломуж також розглянув можливі сценарії, які допоможуть Україні та її західним союзникам здобути перемогу.

Фото: з відкритих джерел

Генерал підкреслив, що важливу роль відіграли прямі контакти української делегації з Дональдом Трампом, американськими військовими, сенаторами та політиками Республіканської партії. Завдяки цим зв’язкам вдалося донести до Трампа масштаби загрози, яку становить Росія, а також її роль у формуванні глобального протистояння між США і країнами, такими як Китай, Індія, Іран та Північна Корея.

Маломуж наголосив, що необхідно показати Трампу стратегічні ризики, які загрожують США, та одночасно продемонструвати потенційні вигоди від геополітичної підтримки України. Сам Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським відзначив, що Україна наближається до перемоги, назвавши Росію "паперовим тигром" і підкресливши значні економічні втрати країни-агресорки через війну.

Серед ключових рекомендацій — переконати Китай, який є важливим союзником Росії, вплинути на Москву, щоб зупинити бойові дії і рухатися до миру. Крім того, США повинні посилити військову допомогу Україні, передавши сучасну зброю, зокрема ракети Tomahawk і ATACMS, які допоможуть утримати перевагу на фронті та послабити ворога.

Ще одним важливим кроком є посилення фінансового тиску на Росію через нові санкції, а також економічний тиск на Китай та Індію, щоб зменшити їхні закупівлі російських енергоресурсів. Маломуж підкреслив, що економічні зв’язки Китаю з США, Канадою, Європою та Великою Британією настільки тісні, що спільні зусилля можуть призвести до серйозної кризи в китайській економіці.

Як вже писали "Коментарі", українські підрозділи домоглися просування на Сумщині, йдеться в останньому звіті Американського інституту вивчення війни (ISW).