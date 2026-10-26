Вице-президент США Джей Ди Венс связал резкие скачки цен на топливо с военными конфликтами и агрессивными действиями мировых лидеров. Во время выступления в Монтане 26 октября он упомянул о полномасштабном вторжении России в Украину и резко высказался в адрес российского диктатора Владимира Путина.

Джей Ди Вэнс. Фото из открытых источников

По словам Венса, американцам стоит вспомнить 2022 год, когда после начала войны цены на горючее существенно выросли. Он подчеркнул, что энергетические рынки реагируют на решение политических лидеров вступать в военные конфликты.

"Помните, в 2022 году, когда Россия вторглась в Украину и цены на газ резко взлетели? Цены на газ взлетают каждый раз, когда какой-нибудь мелкий диктатор решает устроить истерику", — заявил вице-президент США.

Вэнс также обратил внимание на предыдущие периоды резкого удорожания энергоносителей, в частности в 1979, 2001 и 2007 годах. Таким образом, он пытался объяснить, что колебания стоимости горючего могут быть связаны не только с внутренней экономической политикой США, но и с глобальными потрясениями, в частности войной в Иране.

Стоимость бензина остается одним из чувствительных вопросов для американских избирателей. Рост цен оказывает непосредственное влияние на расходы домохозяйств и настроения общества, а значит, может сказываться на поддержке власти накануне выборов в США.

Недовольство американцев ценовой ситуацией создает политические риски для президента Дональда Трампа. Избиратели склонны связывать стоимость жизни с решениями администрации, даже если цены влияют международные события. Пока рейтинг неодобрения Трампа по этому вопросу составляет 72% среди американцев.



