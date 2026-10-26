Венс несподівано обізвав Путіна: як назвав диктатора РФ

Віцепрезидент США Джей Ді Венс пов’язав різкі стрибки цін на пальне з воєнними конфліктами та агресивними діями світових лідерів. Під час виступу в Монтані 26 жовтня він згадав повномасштабне вторгнення Росії в Україну та різко висловився на адресу російського диктатора Володимира Путіна.

Джей Ді Венс. Фото з відкритих джерел

За словами Венса, американцям варто пригадати 2022 рік, коли після початку великої війни ціни на пальне суттєво зросли. Він наголосив, що енергетичні ринки реагують на рішення політичних лідерів розпочинати військові конфлікти.

"Пам’ятаєте, 2022 року, коли Росія вторглася в Україну і ціни на газ різко злетіли? Ціни на газ злітають щоразу, коли якийсь дрібний диктатор вирішує влаштувати істерику", — заявив віцепрезидент США.

Венс також звернув увагу на попередні періоди різкого подорожчання енергоносіїв, зокрема у 1979, 2001 та 2007 роках. Таким чином він намагався пояснити, що коливання вартості пального можуть бути пов’язані не лише з внутрішньою економічною політикою США, а й із глобальними потрясіннями, зокрема війною в Ірані.

Вартість бензину залишається одним із чутливих питань для американських виборців. Зростання цін безпосередньо впливає на витрати домогосподарств і настрої суспільства, а отже, може позначатися на підтримці влади напередодні виборів у США.

Невдоволення американців ціновою ситуацією створює політичні ризики для президента Дональда Трампа. Виборці схильні пов’язувати вартість життя з рішеннями адміністрації, навіть коли на ціни впливають міжнародні події. Наразі рейтинг несхвалення Трампа з цього питання становить 72% серед американців.



