Вэнс раскритиковал политическое руководство, что украинку убили в США, а не в Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс подверг жесткой критике политическое руководство штата Северная Каролина после убийства украинской беженки Ирины Заруцкой в городе Шарлотт. По его словам, трагедия стала возможной из-за "смягчающей политики по преступности", которая позволила опасному рецидивисту оставаться на свободе.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото из открытых источников

Джей Ди Вэнс произнес речь в контексте обсуждения налоговых льгот и расширения полномочий правоохранителей. По словам вице-президента США, Заруцкая приехала в США в поисках безопасности, но погибла именно в стране, которая должна была стать ее убежищем.

"Она приехала из страны, охваченной войной. Она искала убежища в США, и из-за смягчающей политики по преступности ее убили здесь, а не там, откуда она родом. Разве это не позор?" – сказал Вэнс.

Вице-президент также обвинил руководство штата в бездействии, отметив, что правоохранители неоднократно задерживали нападающего.

"И разве это не оскорбление для стражей порядка, которые арестовывали убийцу 14 раз? Они сделали все возможное, чтобы этот бандит не был на улице, и само политическое руководство потерпело неудачу", — добавил Венс.

22 августа Ирина Заруцкая была убита на станции легкорельсового транспорта в районе Саут-Энд города Шарлотт. Камеры наблюдения зафиксировали, как нападающий сел позади нее, достал нож и трижды ударил девушку в шею. Она потеряла сознание и умерла на месте. Злоумышленник был задержан на следующей остановке. Им оказался Декарлос Браун-младший – бездомный мужчина с длинной криминальной историей. С 2011 года его, по меньшей мере, 14 раз арестовывали за тяжкие преступления: кражи, вооруженные ограбления, нападения и угрозы.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что стала известна причина убийства украинки в США. Подозреваемый назвал свой мотив.

Также "Комментарии" писали, что Вэнс назвал ключевое условие России для окончания войны.