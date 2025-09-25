Вэнс раскритиковал политическое руководство, что украинку убили в США, а не в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Вице-президент США Джей Ди Вэнс подверг жесткой критике политическое руководство штата Северная Каролина после убийства украинской беженки Ирины Заруцкой в городе Шарлотт. По его словам, трагедия стала возможной из-за "смягчающей политики по преступности", которая позволила опасному рецидивисту оставаться на свободе.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото из открытых источников
Джей Ди Вэнс произнес речь в контексте обсуждения налоговых льгот и расширения полномочий правоохранителей. По словам вице-президента США, Заруцкая приехала в США в поисках безопасности, но погибла именно в стране, которая должна была стать ее убежищем.
Вице-президент также обвинил руководство штата в бездействии, отметив, что правоохранители неоднократно задерживали нападающего.
22 августа Ирина Заруцкая была убита на станции легкорельсового транспорта в районе Саут-Энд города Шарлотт. Камеры наблюдения зафиксировали, как нападающий сел позади нее, достал нож и трижды ударил девушку в шею. Она потеряла сознание и умерла на месте. Злоумышленник был задержан на следующей остановке. Им оказался Декарлос Браун-младший – бездомный мужчина с длинной криминальной историей. С 2011 года его, по меньшей мере, 14 раз арестовывали за тяжкие преступления: кражи, вооруженные ограбления, нападения и угрозы.
Ранее портал "Комментарии" сообщил, что стала известна причина убийства украинки в США. Подозреваемый назвал свой мотив.
Также "Комментарии" писали, что Вэнс назвал ключевое условие России для окончания войны.