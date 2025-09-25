Венс розкритикував політичне керівництво, що українку вбили в США, а не в Україні

Віцепрезидент США Джей Ді Венс жорстко розкритикував політичне керівництво штату Північна Кароліна після вбивства української біженки Ірини Заруцької у місті Шарлотт. За його словами, трагедія стала можливою через "пом’якшувальну політику щодо злочинності", яка дозволила небезпечному рецидивісту залишатися на свободі.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото з відкритих джерел

Джей Ді Венс виголосив промову у контексті обговорення податкових пільг і розширення повноважень правоохоронців. За словами віцепрезидента США, Заруцька приїхала до США у пошуках безпеки, але загинула саме в країні, яка мала стати її прихистком.

"Вона приїхала з країни, охопленої війною. Вона шукала притулку в США, і через пом’якшувальну політику щодо злочинності її вбили тут, а не там, звідки вона родом. Хіба це не ганьба?" — сказав Венс.

Віцепрезидент також звинуватив керівництво штату у бездіяльності, зазначивши, що правоохоронці неодноразово затримували нападника.

"І хіба це не образа для правоохоронців, які заарештовували вбивцю 14 разів? Вони зробили все можливе, щоб цей бандит не був на вулиці, і саме політичне керівництво зазнало невдачі", — додав Венс.

22 серпня Ірина Заруцька була вбита на станції легкорейкового транспорту у районі Саут-Енд міста Шарлотт. Камери спостереження зафіксували, як нападник сів позаду неї, дістав ніж та тричі вдарив дівчину у шию. Вона знепритомніла й померла на місці. Зловмисника затримали на наступній зупинці. Ним виявився Декарлос Браун-молодший — бездомний чоловік із довгою кримінальною історією. З 2011 року його щонайменше 14 разів арештовували за тяжкі злочини: крадіжки, збройні пограбування, напади та погрози.

Раніше портал "Коментарі" повідмовляв, що стала відома причина вбивства українки в США. Підозрюваний назвав свій мотив.

Також "Коментарі" писали, що Венс назвав ключову умову Росії для закінчення війни.