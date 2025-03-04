Вэнс раскрыл момент: когда во время переговоров с Зеленским все развалилось

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал жаркую дискуссию между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, которая возникла в Белом доме. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Fox News".

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Вице-президент отметил, что все началось с того, что ответ Вэнса на вопрос журналиста "вывел" украинского президента из равновесия.

"Я думаю, что было просто определенное ощущение – не хватало уважения. Было определенное чувство собственного достоинства", — отметил Вэнс.

В издании напомнили, что во время встречи в Овальном кабинете вице-президент США объяснил важность привлечения дипломатии для прекращения войны. В то же время Зеленский рассказал о незаконной аннексии Крыма, предыдущих неудачных мирных соглашениях и перемирии 2019 года, которое нарушила Россия.

Уже в интервью "Fox News" вице-президент США отметил, что пытался разрядить ситуацию и провести разговор с президентом Украины наедине.

"Президент сказал: "Нет, на самом деле, я больше не хочу разговаривать наедине. Я хочу провести этот разговор публично, чтобы американский народ увидел", — отметил Вэнс.

Также известно, что соглашение о полезных ископаемых, которое должны были подписать Трамп и Зеленский, сорвалось после того, как президента Украины попросили покинуть Белый дом.

"Президент поставил перед своей администрацией очень четкую цель. Он хочет, чтобы убийства прекратились. И я думаю, что очень важно, чтобы президент Зеленский и, конечно, президент Путин, оба должны сесть за стол переговоров. И в конечном итоге именно на этом все развалилось. Мне действительно безразлично, что президент Зеленский говорит обо мне или о ком-то другом. Но он продемонстрировал явное нежелание участвовать в мирном процессе, который, по словам президента Трампа, является политикой американского народа и их президента", – сказал Вэнс.

По словам политика, война не может продолжаться вечно, ведь для этого не хватает украинских сил, нет достаточно денег США и боеприпасов, чтобы финансировать этот конфликт "до бесконечности".

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