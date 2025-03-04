Вэнс раскрыл момент: когда во время переговоров с Зеленским все развалилось

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Кравцев Сергей
Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал жаркую дискуссию между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, которая возникла в Белом доме. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Fox News".
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Вице-президент отметил, что все началось с того, что ответ Вэнса на вопрос журналиста "вывел" украинского президента из равновесия.
В издании напомнили, что во время встречи в Овальном кабинете вице-президент США объяснил важность привлечения дипломатии для прекращения войны. В то же время Зеленский рассказал о незаконной аннексии Крыма, предыдущих неудачных мирных соглашениях и перемирии 2019 года, которое нарушила Россия.
Уже в интервью "Fox News" вице-президент США отметил, что пытался разрядить ситуацию и провести разговор с президентом Украины наедине.
Также известно, что соглашение о полезных ископаемых, которое должны были подписать Трамп и Зеленский, сорвалось после того, как президента Украины попросили покинуть Белый дом.
По словам политика, война не может продолжаться вечно, ведь для этого не хватает украинских сил, нет достаточно денег США и боеприпасов, чтобы финансировать этот конфликт "до бесконечности".
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