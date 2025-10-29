logo

Вэнс в очередной раз поразил своим отношением к войне в Украине: громкое заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Вэнс в очередной раз поразил своим отношением к войне в Украине: громкое заявление

Вэнс отметил, что Вашингтон сейчас стремится наладить конструктивный диалог как с Украиной, так и с Россией.

29 октября 2025, 14:20 comments2072
Автор:
avatar

Клименко Елена

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в комментарии The New York Post отметил, что отношения между Украиной и США значительно улучшились после спора между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме в феврале этого года.

Вэнс в очередной раз поразил своим отношением к войне в Украине: громкое заявление

Фото: из открытых источников

"Это было шесть [восемь] месяцев назад. Мы пытаемся иметь продуктивные отношения как с украинцами, так и с россиянами, потому что хотим положить конец этому конфликту. И я думаю, что президент имеет очень хорошие рабочие отношения – и я тоже – со всеми вовлеченными сторонами", – подчеркнул Венс.

Он добавил, что конфронтация с Зеленским 28 февраля стала, вероятно, "самым известным, что я когда-либо делал". По словам политика, тогда его удивило поведение украинского президента, которое он воспринял как грубость, однако извлек собственные уроки из ситуации.

Сегодня, как заверил Венс, Вашингтон стремится выстраивать конструктивные отношения одновременно с украинской и российской сторонами.

"Если бы вы спросили меня шесть месяцев назад, я бы сказал, что они никогда не перестанут драться. Но если спросить сейчас – мы достигаем невероятного прогресса на пути к миру", – добавил он.

В то же время, вице-президент США воздержался от прогнозов относительно окончательного завершения войны в Украине.

Напомним, что в феврале 2025 года Зеленского пригласили в Белый дом для переговоров с Трампом о возможном соглашении по добыче полезных ископаемых. Встреча началась доброжелательно, но впоследствии превратилась в напряженную дискуссию после заявления Венса о необходимости дипломатии между Украиной и Россией.

Портал "Комментарии" писал , что мониторинговые группы предупреждают о высокой вероятности нового массированного удара по Украине в ближайшую ночь. По их данным, российские войска активно готовятся к атаке — накапливают ударные беспилотники и снаряжают самолеты крылатыми ракетами.



