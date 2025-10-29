Венс вкотре вразив своїм ставленням до війни в Україні: гучна заява

Віцепрезидент США Джей Ді Венс у коментарі The New York Post зазначив, що відносини між Україною та США значно покращилися після суперечки між президентами Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом у Білому домі в лютому цього року.

Фото: з відкритих джерел

"Це було шість [вісім] місяців тому. Ми намагаємося мати продуктивні стосунки як з українцями, так і з росіянами, тому що хочемо покласти край цьому конфлікту. І я думаю, що президент має дуже добрі робочі стосунки – і я також – з усіма залученими сторонами", – наголосив Венс.

Він додав, що конфронтація із Зеленським 28 лютого стала, ймовірно, "найвідомішим, що я коли-небудь робив". За словами політика, тоді його здивувала поведінка українського президента, яку він сприйняв як грубість, проте виніс власні уроки з ситуації.

Сьогодні, як запевнив Венс, Вашингтон прагне будувати конструктивні відносини одночасно з українською та російською сторонами.

"Якби ви запитали мене шість місяців тому, я б сказав, що вони ніколи не припинять битися. Але якщо запитати зараз – ми досягаємо неймовірного прогресу на шляху до миру", – додав він.

Водночас віцепрезидент США утримався від прогнозів щодо остаточного завершення війни в Україні.

Нагадаємо, що у лютому 2025 року Зеленського запросили до Білого дому для переговорів з Трампом щодо можливої угоди з видобутку корисних копалин. Зустріч почалася доброзичливо, але згодом перетворилася на напружену дискусію після заяви Венса про необхідність дипломатії між Україною та Росією.

