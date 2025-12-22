Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о важном прогрессе в мирных переговорах между Украиной и Россией по завершению войны. По его словам, прорыв состоит в открытом обсуждении всех ключевых проблем, ранее остававшихся скрытыми или умалчиваемыми.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото из открытых источников
Джей Ди Вэнс в интервью UnHerd получил вопрос о том, кто является главным препятствием на пути к окончанию войны: россияне, европейцы или сами украинцы?
По словам Вэнса, Москва стремится к контролю над Донбассом, тогда как Киев рассматривает эту территориальную уступку как серьезную угрозу безопасности. В то же время, вице-президент США заявил, что украинская сторона якобы частно признает возможность потери Донецка.
Среди других ключевых вопросов Вэнс назвал контроль над Запорожской АЭС, статус российских и украинских граждан на временно оккупированных территориях, а также восстановление разрушенной инфраструктуры.
Несмотря на заявления Вэнса о "прогрессе" в переговорах, американский политик не уверен, сможет ли Трамп закончить войну в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Россия может отказаться от мирных переговоров.
Также "Комментарии" писали, что генсек НАТО Рютте назвал единственное препятствие для окончания войны в Украине.