Вэнс заявил о прорыве в мирных переговорах Украины и России: детали

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о важном прогрессе в мирных переговорах между Украиной и Россией по завершению войны. По его словам, прорыв состоит в открытом обсуждении всех ключевых проблем, ранее остававшихся скрытыми или умалчиваемыми.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото из открытых источников

Джей Ди Вэнс в интервью UnHerd получил вопрос о том, кто является главным препятствием на пути к окончанию войны: россияне, европейцы или сами украинцы?

"Во всех трех группах есть свои проблемы. Сегодня утром я получил последнюю информацию от наших переговорщиков. Я считаю, что мы добились прорыва в том, что все проблемы вынесены на открытое обсуждение", — сказал Вэнс.

По словам Вэнса, Москва стремится к контролю над Донбассом, тогда как Киев рассматривает эту территориальную уступку как серьезную угрозу безопасности. В то же время, вице-президент США заявил, что украинская сторона якобы частно признает возможность потери Донецка.

Среди других ключевых вопросов Вэнс назвал контроль над Запорожской АЭС, статус российских и украинских граждан на временно оккупированных территориях, а также восстановление разрушенной инфраструктуры.

Несмотря на заявления Вэнса о "прогрессе" в переговорах, американский политик не уверен, сможет ли Трамп закончить войну в Украине.

"Мы попытаемся решить эту проблему. Мы продолжим пробовать вести переговоры. И я думаю, что мы достигли прогресса, но сидя здесь сегодня, я не могу с уверенностью сказать, что мы придем к мирному решению. Я думаю, что есть большая вероятность, что мы это сделаем, но есть также большая вероятность, что мы этого не сделаем", – добавил Вэнс.

