Венс заявив про прорив у мирних переговорах України та Росії: деталі

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про важливий прогрес у мирних переговорах між Україною та Росією щодо завершення війни. За його словами, прорив полягає у відкритому обговоренні всіх ключових проблем, що раніше залишалися прихованими або замовчуваними.

Джей Ді Венс в інтерв’ю UnHerd отримав питання щодо того, хто є головною перешкодою на шляху до закінчення війни: росіяни, європейці чи самі українці?

"У всіх трьох групах є свої проблеми. Сьогодні вранці я отримав останню інформацію від наших переговірників. Я вважаю, що ми досягли прориву в тому, що всі проблеми винесені на відкрите обговорення", — сказав Венс.

За словами Венса, Москва прагне контролю над Донбасом, тоді як Київ розглядає цю територіальну поступку як серйозну загрозу безпеці. Водночас, віцепрезидент США заявив, що українська сторона нібито приватно визнає можливість втрати Донецька.

Серед інших ключових питань Венс назвав контроль над Запорізькою АЕС, статус російських та українських громадян на тимчасово окупованих територіях, а також відбудову зруйнованої інфраструктури.

Попри заяви Венса про "прогрес" у переговорах, американський політик не впевнений чи зможе Трамп закінчити війну в Україні.

"Ми спробуємо розв'язати цю проблему. Ми продовжимо намагатися вести переговори. І я думаю, що ми досягли прогресу, але сидячи тут сьогодні, я не можу з упевненістю сказати, що ми дійдемо до мирного вирішення. Я думаю, що є велика ймовірність, що ми це зробимо, але є також велика ймовірність, що ми цього не зробимо", — додав Венс.

