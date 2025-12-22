Венс заявив про прорив у мирних переговорах України та Росії: деталі

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про важливий прогрес у мирних переговорах між Україною та Росією щодо завершення війни. За його словами, прорив полягає у відкритому обговоренні всіх ключових проблем, що раніше залишалися прихованими або замовчуваними.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото з відкритих джерел
Джей Ді Венс в інтерв’ю UnHerd отримав питання щодо того, хто є головною перешкодою на шляху до закінчення війни: росіяни, європейці чи самі українці?
За словами Венса, Москва прагне контролю над Донбасом, тоді як Київ розглядає цю територіальну поступку як серйозну загрозу безпеці. Водночас, віцепрезидент США заявив, що українська сторона нібито приватно визнає можливість втрати Донецька.
Серед інших ключових питань Венс назвав контроль над Запорізькою АЕС, статус російських та українських громадян на тимчасово окупованих територіях, а також відбудову зруйнованої інфраструктури.
Попри заяви Венса про "прогрес" у переговорах, американський політик не впевнений чи зможе Трамп закінчити війну в Україні.
Раніше портал "Коментарі" повідмовляв, що Росія може відмовитися від мирних переговорів.
Також "Коментарі" писали, що генсек НАТО Рютте назвав єдину перешкоду для закінчення війни в Україні.