Вернет ли Украина стратегически важную территорию: у Байдена озвучили прогноз

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан положительно оценил перспективы грядущего контрнаступления Украины. Как передает портал "Комментарии", свое мнение Салливан озвучил в интервью телеканалу "CNN".

Джейк Салливан. Фото: из открытых источников

По словам советника Байдена, военные действия украинских сил приведут к возвращению "стратегически важной территории".

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"Сколько именно (Ред. – территории), в каких местах – это будет зависеть от развития событий на местах, когда украинцы начнут это контрнаступление. Но мы верим, что украинцы достигнут успеха в этом контрнаступлении", – подчеркнул Салливан.

Советника Байдена также спросила, ускорит ли контрнаступление ВСУ мирный процесс? На это Салливан ответил, что развитие событий на поле боя в Украине будет иметь "значительное влияние" на любые будущие мирные процессы между Украиной и Россией.

Советник президента США напомнил, что президент Украины Зеленский подтверждал не раз, что эта война завершится в конечном итоге дипломатическим путем.

Читайте также на портале "Комментарии" — координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби уверяет, что Штаты удовлетворили потребности Украины для проведения контрнаступления. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal также заявил, что Украина уже готова к контрнаступлению. При этом уточнил, что не знает, сколько времени это займет – и какую цену мы заплатим. И акцентировал, что Украине нужны дополнительные системы Patriot (за которыми активно охотятся россияне) – для защиты как гражданских, так и военных на передовой. Тем временем венгерский премьер Виктор Орбан уже открыто играет на стороне России, заявляя о необходимости не допустить контрнаступления ВСУ. О чем говорит очередной информационный шквал вокруг грядущих наступательных операций Украины? Что важно понимать тут и нам, и нашим партнерам, и нашим врагам – явным и не особо? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



