Верят ли американцы в "скорый мир" в Украине: новый опрос

Большинство граждан США скептически настроены относительно прекращения войны в Украине. Согласно новому опросу Gallup, около двух третей американцев сомневаются, что конфликт между Россией и Украиной может быть быстро разрешен.

США и Украина. Фото: из открытых источников

Опрос засвидетельствовал, что 67% взрослых США настроены пессимистично относительно заключения соглашения о прекращении войны: 22% очень пессимистично, 45% несколько пессимистично. Только 31% респондентов проявили оптимизм относительно возможности достижения договоренности.

Пессимистические настроения свойственны для всех политических групп: среди демократов таких 78%, среди независимых — 69%, а среди республиканцев — 57%.

Если же говорить об оценке хода войны, 66% считают, что ни одна из сторон не побеждает, 23% считают, что побеждает Россия, а 10% — что Украина.

Опрос проводился до недавних встреч президента Дональда Трампа с президентами России и Украины. Перед этими переговорами 26% американцев были очень обеспокоены, а 52% — несколько обеспокоены тем, что Вашингтон и его союзники не смогут договориться о прекращении боевых действий.

Также американцы выразили беспокойство относительно условий потенциальной сделки: 73% боятся, что соглашение будет слишком выгодным для Москвы; 87% считают вероятным, что Кремль может нарушить условия; 21% обеспокоены, что соглашение будет слишком выгодным для Украины.

Мнения относительно поддержки США Украины разделились: 52% поддерживают помощь в возвращении утраченных территорий, даже если конфликт продлится дольше, тогда как 45% поддерживают быстрое прекращение войны, даже если Украине придется отказаться от части территории.

Опрос продемонстрировал, что 46% американцев считают, что США делают недостаточно для помощи Украине, 25% считают, что делают слишком много, а 27% считают, что помогают в правильной степени.

Опрос проводился с 1 по 15 августа среди 2132 взрослых, погрешность составляет 3 процентных пункта.

Читайте также на портале "Комментарии" — поддержка президента США Дональда Трампа среди избирателей продолжает падать. В августе рейтинг снизился до 37%, а недовольство его работой стало рекордным. Об этом пишет издание "The Hill".



