Ветеран армии США ответил, на какой шаг пойдет Трамп, если Путин не примет его план по Украине

Есть очень большая вероятность, что Украина получит значительно больше мощного вооружения при Трампе, нежели это было при Байдене. Дональд Трамп передаст Украине все необходимое ей вооружение, если российский диктатор Владимир Путин не прислушается к его виденью выхода их войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "24 каналу" выразил ветеран американской армии и OSINT-аналитик Райан МакБет.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Думаю, что, вероятнее всего, произойдет такой сценарий: представители Трампа, например, бывший генерал Келлог, обратятся к Путину и спросят о прекращении огня. Они обратятся к Зеленскому, который скажет: "Да, мы хотели бы прекращения огня и вступить в НАТО". Тогда Путин откажется, и, когда это произойдет, президент Трамп будет очень зол. Потому что он обещал закончить войну за 24 часа, но Путин заставил его выглядеть дураком. И тогда я верю, что он отдаст все системы вооружения Украине, о которых она будет просить", — отметил он.

По его мнению, Трамп может быть очень-очень мстительным, особенно если кто-то воспользуется его добротой.

Аналитик отметил, что он с легкостью может себе представить, как Дональд Трамп через пару недель начнет вооружать Украину до того уровня, которого она заслуживает. И даже до тех уровней, которых боялась администрация Джо Байдена.

Читайте также на портале "Комментарии" — в рамках визита делегации Украины в США Андрей Ермак посетил Вашингтон, Нью-Йорк и Флориду. Он провел встречи с представителями команды новоизбранного президента Трампа. Стороны обсудили планы России, а также то, какие шаги следует предпринять, чтобы их сорвать, говорится в сообщении Офиса президента. При этом обратил на себя внимание материал "The Guardian", в котором говорится, что Администрация Джо Байдена разработала последнюю стратегию поддержки Украины. Она включает в себя "лавину" военной помощи и масштабные новые санкции против России. Можно ли надеяться на решительные шаги Байдена в конце своего президентства? Или все же все решения США по Украине теперь зависят от Трампа и его команды? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



