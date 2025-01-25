Въезд украинцев в США теперь под вопросом: какое решение приняли у Трампа

Чиновники Министерства внутренней безопасности приказали приостановить ряд программ, которые позволяли иммигрантам временно поселиться в США. Приказ касается, в частности, и ключевой инициативы, которая обеспечивает въезд для украинцев. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает The New York Times.

Украинцы в США. Фото: из открытых источников

Директива, содержащаяся в электронном письме, направленном высокопоставленным чиновником Службы гражданства и иммиграции США в четверг и полученном The New York Times, требует немедленного прекращения "окончательных решений" по заявкам, связанным с программами, пока администрация рассматривает их и принимает решение прекращать ли их.

"Объем программ, упомянутых в паузе, огромен, и это решение заблокирует въезд иммигрантов, которые бегут из некоторых из самых нестабильных и безнадежных мест в мире. Кроме Украины, пострадавшей от лет войны, программы предлагали путь иммигрантам из Кубы, Гаити и Венесуэлы", — пишет издание.

Решение, как отмечают журналисты, также указывает на то, что администрация Трампа планирует провести "широкое подавление" широкого спектра программ, которые позволяли людям временно въезжать в страну.

В свою очередь, представители администрации заявили, что президент Трамп считает, что многие программы никогда не были законными.

Среди списка программ, которые планируют приостановить, есть инициатива времен бывшего президента США Джо Байдена "Единение ради Украины", которая позволяла украинским иммигрантам временно въезжать в Соединенные Штаты, если они имели финансовых спонсоров. По данным правительства, по состоянию на сентябрь 2023 года по программе в страну въехали более 150 тысяч украинцев.

В частности, со вчерашнего дня в группах для украинцев в США пользователи массово оставляют сообщения, что их родственникам или знакомым, которых они должны были принять в США по программе U4U, приходят отказы в разрешении на въезд. Многих украинцев, которые направлялись в США, новые требования миграционного ведомства застали буквально в пути

Директива также останавливает решение по заявкам на программу, которая позволяла определенным семьям воссоединиться в Соединенных Штатах, и другую инициативу для несовершеннолетних из Центральной Америки, которые имеют членов семьи в Соединенных Штатах.

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