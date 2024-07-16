Вице-президент Трампа называл его опиумом для народа и американским Гитлером

Джей Ди Вэнс, которого Дональд Трамп в случае своей победы на выборах планирует назначить вице-президентом, действительно, выступал против бесконтрольной помощи Киеву, заявлял, что нужно смириться с потерей территорий Украиной, и поддерживал тезисы, что Владимир Зеленский грабит США, отмечает политолог, военный Виктор Андрусив.

Джей Ди Вэнс

Однако все эти заявления звучали в момент жесткого противостояния между демократами и республиканцами.

"В действительности, Вэнс не говорил ровно ничего, чтобы не говорил или не поддерживал Трамп. Фактически, республиканцы вели свою избирательную кампанию против демократов, играя против нас, а Вэнс вел свою, как самый преданный Трампу", — подчеркнул эксперт.

Андрусив напомнил, что преданность и лояльность для Трампа является самым высоким критерием доверия к человеку. То есть, добавляет эксперт, Вэнс просто пытался обрести это доверие, и таки получил его.

"Но есть еще любопытный момент. В 2016 году Венс был радикальным критиком Трампа, называл его политические предложения безнравственными и абсурдными. Самого Трампа называл культурным героином и опиумом для народа. В одном сообщении на Фейсбуке он назвал Трампа Американским Гитлером. В 2018 году он изменил свою позицию кардинально и стал поклонником Трампа, а позже горячо его поддерживал", — отметил Андрусив.

То есть, по его словам, Вэнс может менять свои позиции на 180 градусов и уже делал это.

"Скорее он является примером классического карьеризма и использует возможности для получения бонусов. А значит, ничего из того, что он говорил по Украине, не является неизменным или каноническим. Вэнс просто вторит Трампу. А политика последнего никогда не отличалась последовательностью и ответственностью. Поэтому Трамп скажет, что Украина форпост демократического мира и Вэнс начнет горячо нас поддерживать. Потому спокойно. Не ведитесь на эту истерию продемократических СМИ", – заявил Андрусив.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп избрал себе вице-президента, неоднократно критиковавшего помощь Украине.



