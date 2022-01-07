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Видео с TikTok будут показывать в ресторанах, спортзалах, торговых центрах

Контент из TikTok будет обрабатываться и транслироваться на специальном телеканале

сегодня, 15:48
Автор:

Козлова Альбіна
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Видео с TikTok будут показывать в ресторанах, спортзалах, торговых центрах

TikTok подписал соглашение со стартапом, фото из открытых источников

Стриминговый сервис TikTok заключил договор со стартапом Atmosphere, транслирующим лицензионный потоковый видеоконтент для коммерческих объектов. Речь идет о торговых центрах, ресторанах, тренажерных залах и других учреждениях. Об этом пишет издание TechCrunch.

В США стартап будет предоставлять видео для Westin, Taco Bell и Texas Roadhouse и других. Первоначально в рамках партнерства Atmosphere разработает новый канал на своей платформе, посвященный видео TikTok.

Хотя Atmosphere уже перерабатывает контент с таких платформ, как YouTube для созданных каналов, это будет первый канал компании, посвященный одному из брендов социальных сетей. Лео Резиг, соучредитель и генеральный директор Atmosphere, сказал, что его компания и TikTok работали почти год над этим соглашением и над тем, как специальный канал будет выглядеть.

"В настоящее время они являются самой большой платформой социальных медиа в Интернете, и поэтому они очень внимательно относятся к тому, как распространяются их бренд и контент Но они видят силу нашей платформы", – сказал он.

Представители сервиса TikTok подчеркнули, что такое сотрудничество является примером того, как TikTok продолжает развиваться, чтобы охватить новую аудиторию и дополнить рекламу в своем главном приложении.

Команда людей Atmosphere будет иметь доступ к библиотеке содержимого TikTok, из которой они выберут видео, по их мнению, могут хорошо работать на канале Atmosphere. Затем команда будет связываться с авторами видео, чтобы получить разрешение на использование видео. Далее видео с стримингового сервиса будет проходит стадию звукомонтажа, к нему добавят другие субтитры.

Сообщается, что авторы видео деньги от такой рекламы на данном этапе получать не будут. Возможно, в будущем что-нибудь изменится и блоггеры будут создавать контент для рекламных сервисов. Пока финансовые детали сделки не разглашаются.

Atmosphere удвоило количество клиентов, готовых платить за потоковые сервисы с поддержкой рекламы, и таким образом увеличило свои доходы в 2021 году. Ежемесячно видео компании просматривают около 20 миллионов уникальных пользователей.

Как сообщал портал "Комментарии", некоторые модели смартфонов BlackBerry перестанут работать.


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Источник: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EWvabvDoL1EJ:https://incrussia.ru/news/tiktok-atmosphere/+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua&client=firefox-b-d
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