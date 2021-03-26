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Вирджиния стала первым штатом, отменившим смертную казнь

В Вирджинии казнили больше людей, чем в любом другом штате, кроме Техаса, с тех пор, как в 1976 году Верховный суд оставил смертную казнь в силе

сегодня, 00:52
Автор:

Ольга Чародий

 Губернатор штата Ральф Нортэм подписал  закон от отмене смертной казни как вида наказания и подчеркнул,  что "отмена смертной казни остановит "машину смерти" с историей расового неравенства", сообщает BBC.

Вирджиния стала первым штатом, отменившим смертную казнь

Смертная казнь (фото из открытого источника)

Губернатор уверен, что то, что смертная казнь разрешена в 27 штатах – это временное явление.

Интересно, что лидером по количеству проведенных смертных казней является Техас, за ним с небольшим отрывом следует Вирджиния. Техаса, с тех пор, как в 1976 году Верховный суд оставил смертную казнь в силе. 

 "296 из 377 человек, казненных в США в 20 веке, были черными. Двое последних приговоренных к смертной казни в штате, оба афроамериканцы, теперь будут приговорены к пожизненному заключению без права досрочного освобождения", — сообщил Ральф Нотрэм.

Напомним, 1 ноября 2020 года Бангладеш  введет смертную казнь для сексуальных насильников. По данным источника, в последнее время в стране резко возросло количество сексуальных домогательств. Из-за чего женщины и небезразличные граждане неоднократно выходили на улицы, устраивая акции протеста. Секретарь правительства Серджер Ислам подтвердил, что власти страны вынуждены пойти на данный шаг.  "Сейчас у нас очень много насилия над женщинами. Мы рассматриваем не только вариант смертной казни, но и пожизненного заключения. Будем рассматривать каждый случай по отдельности", — отметил секретарь.  Также Серджер Ислам отметил, что очень часто женщины не обращаются за помощью в полицию, стесняясь того, что случилось. После этого они могут и дальше терпеть насилие. 




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Источник: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56512691
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