Будущее Стива Виткоффа, занимающего должность главного спецпосланника Дональда Трампа, оказалось под вопросом после того, как он попал в центр скандала из-за своего телефонного разговора с Юрием Ушаковым, помощником президента России по внешней политике. В разговоре, обнародованном изданием Bloomberg, речь шла о разработке американского мирного плана, а некоторые эксперты отмечают, что это может взорвать шансы на успешные переговоры.

Фото: из открытых источников

Однако бывшая главная советница Белого дома по России Фиона Гилл отметила, что для Трампа утечка этого разговора вряд ли станет неожиданностью. По ее словам, такое поведение Виткоффа соответствует стилю самого Трампа, известного своей нетрадиционной дипломатией и прямыми контактами с другими государствами. "Я не считаю, что Трамп удивится действиям Виткоффа, ведь он сам действует подобным образом", — отметила Гилл в комментарии The Telegraph.

Этот разговор позволяет общественности лучше понять особенности подхода Виткоффа к ведению переговоров с Россией и их тесные контакты с российскими коллегами. Результатом его действий стал 28-пунктный мирный план, который критики расценивают как документ, больше отвечающий интересам Кремля, чем Украина. Гилл подчеркнула, что такой план скорее похож на список желаний другой стороны, чем на настоящие переговоры.

По ее словам, во время дипломатических переговоров обычно стремятся добиться определенных уступок от оппонента. "Трамп использовал подобную тактику еще во время своей первой администрации", — добавила Гилл. Она также отметила, что противоречивый мирный план мог возникнуть как попытка успокоить Трампа после того, как его требование к Украине заключить соглашение ко Дню благодарности заставило всех других сторон работать в напряженном режиме.

