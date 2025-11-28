logo

BTC/USD

91473

ETH/USD

3057.15

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Виткофф и дальше останется "правой рукой" Трампа: назван впечатляющий план
commentss НОВОСТИ Все новости

Виткофф и дальше останется "правой рукой" Трампа: назван впечатляющий план

Бывшая советница президента США заявила, что утечка разговора Виткоффа не повлияет на его карьеру, ведь "Трамп сам такой"

28 ноября 2025, 10:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Будущее Стива Виткоффа, занимающего должность главного спецпосланника Дональда Трампа, оказалось под вопросом после того, как он попал в центр скандала из-за своего телефонного разговора с Юрием Ушаковым, помощником президента России по внешней политике. В разговоре, обнародованном изданием Bloomberg, речь шла о разработке американского мирного плана, а некоторые эксперты отмечают, что это может взорвать шансы на успешные переговоры.

Виткофф и дальше останется "правой рукой" Трампа: назван впечатляющий план

Фото: из открытых источников

Однако бывшая главная советница Белого дома по России Фиона Гилл отметила, что для Трампа утечка этого разговора вряд ли станет неожиданностью. По ее словам, такое поведение Виткоффа соответствует стилю самого Трампа, известного своей нетрадиционной дипломатией и прямыми контактами с другими государствами. "Я не считаю, что Трамп удивится действиям Виткоффа, ведь он сам действует подобным образом", — отметила Гилл в комментарии The Telegraph.

Этот разговор позволяет общественности лучше понять особенности подхода Виткоффа к ведению переговоров с Россией и их тесные контакты с российскими коллегами. Результатом его действий стал 28-пунктный мирный план, который критики расценивают как документ, больше отвечающий интересам Кремля, чем Украина. Гилл подчеркнула, что такой план скорее похож на список желаний другой стороны, чем на настоящие переговоры.

По ее словам, во время дипломатических переговоров обычно стремятся добиться определенных уступок от оппонента. "Трамп использовал подобную тактику еще во время своей первой администрации", — добавила Гилл. Она также отметила, что противоречивый мирный план мог возникнуть как попытка успокоить Трампа после того, как его требование к Украине заключить соглашение ко Дню благодарности заставило всех других сторон работать в напряженном режиме.

Как уже писали "Комментарии", на трех действующих украинских атомных электростанциях – Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской – производство электроэнергии возобновилось до обычного уровня после очередных атак России на энергетическую инфраструктуру на прошлой неделе. Почти все энергоблоки работают на полную мощность, за исключением одного, который сейчас работает с ограниченной мощностью, сообщает МАГАТЭ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости